Mit der Funkengarde zum Konzert Löbau hat die bei der Stadtwette gewonnenen Freikarten für das Konzert des Dresdner Kreuzchors gerecht aufgeteilt.

Die Löbauer haben die Stadtwette gewonnen. © Matthias Weber

Löbau. Die Stadt Löbau hat die 40 bei der MDR-Stadtwette gewonnenen Freikarten für das Konzert des Dresdner Kreuzchors gerecht unter fünf Vereinen aufgeteilt. Am Freitag fuhren der Kittlitzer Faschingsclub, Sportler des OSC Löbau „Die Eisernen“, die Naturfreunde Löbau und der Mimen-Fundus Neo gemeinsam ins DDV-Stadion. Und natürlich eine Delegation des Vereins, der am meisten zum Gelingen der Stadtwette beigetragen hatte: Die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde in Löbau. Das teilte Marcus Scholz, Pressesprecher der Stadt, mit.

Löbau hatte die Stadtwette im Rahmen der Sachsenspiegel-Weihnachtstour mit Bravour gewonnen. Mindestens 50 Menschen in Eisenbahneruniform auf dem Weihnachtsmarkt waren gefordert. Zusätzlich musste eine Modellbahn auf der Bühne am Altmarkt ihre Runden drehen. Es kamen über 90 Gäste in Uniform. Allein 38 davon hatten die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde aus ihrem Fundus bereitgestellt. Auch den Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) hatte der Verein für seinen Bühnenauftritt mit einer historischen Uniform versorgt. Bei der Live-Übertragung im Fernsehen hieß es, Löbau wolle dem Kittlitzer Faschingsverein die Karten zukommen lassen. Dessen Funkengarde tanzte in einem 90-sekündigen TV-Beitrag auch für ein Millionen-Publikum. (cj)

