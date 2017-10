Mit der Feuerwehr in die Kita Die Kinder und Mitarbeiter der Kita „Waldspatzen“ schicken Evelin Winkler in den Ruhestand – nicht lautlos.

Die langjährige Mitarbeiterin der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Zschaitz Evelin Winkler (links) wurde gestern in den Ruhestand verabschiedet. Sie betonte, dass sie in ihrem Arbeitsleben immer Glück mit ihren Kollegen hatte. Freude habe ihr vor allem die Arbeit am Pegasus-Projekt für den Burgberg gemacht. Evelin Winkler will nun das aufarbeiten, was immer liegengeblieben sei und ihren Mann weiterhin bei der Arbeit als Chronist unterstützen. © André Braun

Lange Jahre hat Evelin Winkler (63) als Sekretärin an der Zschaitzer Schule gearbeitet. Als diese geschlossen wurde, war sie als Hilfskraft im Hort eingesetzt. Weil sie keine entsprechende Ausbildung hatte, sollte sie 2006 entlassen werden. „Meine erste Reaktion war, dass ich gesagt habe, dass ich eine Ausbildung mache“, so Evelyn Winkler. Und sie machte es wahr, setzte sich mit über 50 noch einmal berufsbegleitend auf die Schulbank und wurde Erzieherin.

„Evelin Winkler stellte tolle Ferienprogramme zusammen, liebte ihre Arbeit und war auch Ansprechpartnerin für uns Erzieherinnen“, so die Leiterin der Einrichtung Ina Beier. Man habe immer gemerkt, dass Evelin Winkler die Arbeit mit Kindern Spaß mache und sie sei immer da gewesen, wenn man sie gebraucht habe, so Beier. Sie ließ die Ruheständlerin am letzten Arbeitstag mit einem Feuerwehrfahrzeug abholen. Künftig will Evelin Winkler mehr für ihre Kinder und drei Enkel da sein, die in der Schweiz leben. (DA/je)

zur Startseite