Mit der Faust gegen Frontscheibe

Mit der Faust gegen die Frontscheibe Kamenz. Zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern ist es am Dienstagnachmittag in Kamenz auf der Schillstraße gekommen. Ein 50-jähriger Audi-Fahrer und ein augenscheinlich etwa gleichaltriger VW-Fahrer standen sich gegen 16.45 Uhr an einer engen Stelle gegenüber. Der derzeit noch unbekannte Lenker des Volkswagens hatte zuvor die Straßenseite gewechselt, weil seine Fahrbahnseite durch Mülltonnen versperrt war. Der Audi-Besitzer fühlte sich im Recht und weigerte sich zurückzufahren. Auch der gegenüberstehende zeigte sich wenig kompromissbereit und verharrte in seiner Position. So standen sich beide einige Zeit gegenüber, bis dem Fahrer des VW wohl der Geduldsfaden riss. Er stieg aus, und es folgte ein Wortgefecht zwischen beiden Streithähnen, an dessen Ende der VW-Fahrer seiner Wut freien Lauf gelassen und mit der Faust auf die Frontscheibe des Audi geschlagen haben soll. Die Frontscheibe ging dabei zu Bruch und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rentnerin bei Unfall verletzt Kirschau. Am Dienstagvormittag kam es in Kirschau zu einem Unfall. Eine 76-Jährige missachtete gegen 9.40 Uhr offenbar beim Linksabbiegen auf die Wilthener Straße die Vorfahrt eines dort fahrenden Opel. Beide Autos kollidierten. Die Seniorin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Wagen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Ein Unternehmen schleppte die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos ab.

Wieder Unfälle auf der Autobahn Pulsnitz/Ottendorf-Okrilla. Viel Geduld brauchten Autofahrer am Dienstag auf der A4 in Richtung Dresden im Baustellenbereich zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla. Bereits am Vormittag sorgte ein Lkw-Unfall für stundenlange Staus und Sperrungen. Als die Unfallstelle geräumt war, blieb gegen 15.30 Uhr ein Pkw auf der rechten Spur mit einer Panne liegen. Nur etwa 200 Meter weiter sorgte erneut ein Laster für einen kilometerlangen Stau, der teilweise bis zum Burkauer Berg reichte. Grund war diesmal ein Motorschaden an dem Volvo-Lkw, der gegen 18.20 Uhr behoben war. An der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla kam es zudem zu zwei Auffahrunfällen, die das Verkehrschaos vervollständigten. Gegen 15.50 Uhr prallte der Golf eines 26-Jährigen auf den Citroen eines 30 Jahre alten Fahrers. Dadurch entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und erneut ein Stau, in dem ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf einen Hyundai auffuhr. Der Schaden beträgt in diesem Fall rund 3000 Euro.