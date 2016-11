Mit der Eisenbahn zum Weihnachtsmann Mehr Fläche, schönere Beleuchtung, mehr Angebote für Kinder: Wie Pirnas Canalettomarkt attraktiver werden will.

Der Markt soll in diesem Jahr noch ausgefallener beleuchtet werden als in den vorangegangenen. © Archivfoto: Daniel Förster

Pirna spielt mit Licht: „Die Stadt hat den einzigen Weihnachtsmarkt in der gesamten Region Dresden, der mit Lichtkunst arbeitet“, schwärmt Holger Zastrow. Als Chef von Zastrow+Zastrow ist er für die Organisation und Gestaltung des Marktes verantwortlich, der dieses Jahr zum vierten Mal unter der Regie der Dresdner Agentur stattfindet. In dieser Zeit hat sich der Name Canalettomarkt etabliert, der den künstlerischen Ansatz und den Bezug zur Pirnaer Altstadt-Kulisse unterstreichen soll.

Den künstlerischen Ansatz möchte Zastrow in diesem Jahr noch deutlicher herausstellen. So ist für die Abendstunden eine ausgefallene Illumination der Rathausfassade vorgesehen, erstmals auch mit bewegten Bildern. Die Stadt Pirna will unterdessen die „Tagwirkung“ des Weihnachtsschmucks in den Gassen erhöhen, ergänzt Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke. So soll die Schuhgasse neuen Weihnachtsschmuck bekommen, nach und nach auch die anderen Altstadt-Gassen.

Schöner, größer, familienfreundlicher – diese Ziele haben sich Stadt und Weihnachtsmarkt-Veranstalter für dieses Jahr gesetzt. Das weihnachtliche Spektakel rund ums Rathaus, das sich inzwischen einen guten Ruf über die Stadtgrenzen hinaus erworben hat, soll noch mehr in die Region Dresden ausstrahlen und Besucher von weiter her locken. Pirnas Stadtmarketing startet eine große Werbekampagne in Dresden, bis in die Lausitz und auch in Tschechien. „Für Gäste aus dem Nachbarland ist es der erste große Weihnachtsmarkt, der über die A 17 erreichbar ist“, sagt Pirnas Stadtmarketing-Verantwortlicher Robert Böhme. „Sie müssen sich gar nicht den Stress antun, bis nach Dresden zu fahren.“

Werbung lässt Erwartungen wachsen

Pirna gönnt sich inzwischen eine gute Portion Selbstbewusstsein im Anpreisen des Canalettomarktes – und schraubt die Erwartungen bei Besuchern entsprechend hoch. Dass diese dann nicht enttäuscht werden, dafür will die Agentur Zastrow dieses Jahr unter anderem mit einer Miniatur-Eisenbahnstrecke sorgen. In Kooperation mit der Kleinen Sächsischen Schweiz aus Dorf Wehlen bringt die Dampfeisenbahn, auf der man sogar mitfahren kann, Leben auf den Untermarkt, der in den vergangenen Jahren noch als düstere, unbespielte Fläche die Atmosphäre trübte. „Damit zieht sich der Weihnachtsmarkt zum ersten Mal um das gesamte Rathaus“, kündigt Holger Zastrow stolz an.

Links zum Thema Umstrittenes Markttreiben

Die Eisenbahn soll zudem die Kinderfreundlichkeit des Marktes erhöhen, an der es bislang noch haperte. So wird auch der Weihnachtsmann jeden Tag zwischen den Buden unterwegs sein und ab 17 Uhr das Bühnenprogramm moderieren. Hier hat sich der Veranstalter die Kritik aus den vergangenen Jahren zu Herzen genommen, als Pirnaer Kinder Knecht Ruprecht schmerzlich vermissten. Die Zahl der Stände hat sich im Vergleich zum Vorjahr hingegen nicht erhöht, es werden nach Angaben des Veranstalters wieder 45 sein. Neu dabei ist eine Brauerei-Hütte, an der unter anderem Glühbier verkauft wird, und ein Stand, an dem verschiedenste Arten von handwerklich hergestellten Adventssternen angeboten werden, ist ebenfalls erstmals da. Als Besonderheit findet sich wieder ein Stand mit „Pirna-Unikaten“ auf dem Markt, Besucher können also typisch Pirnaische Weihnachtsgeschenke kaufen.

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes beginnt am 21. November. Dieses Datum ist vor allem für Autofahrer wichtig, denn der Marktplatz wird dann komplett für den Verkehr gesperrt. Erst am 31. Dezember ist er wieder frei.

zur Startseite