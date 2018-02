Mit der Dampflok zum Ostereiersuchen

Am Karfreitag fährt die Dampflok viermal durch den Zellwald von Nossen nach Freiberg. In Großvoigtsberg gibt es dann die beliebte Ostereiersuche. Foto: privat

Auch wenn die Osterfeiertage noch etwas in naher Zukunft liegen und der Winter uns noch fest im Griff hat, beginnen die Vorbereitungen für die diesjährige Fahrsaison der Interessengemeinschaft (IG) Dampflok Nossen e.V. Durch das Sturmtief Friederike wurde besonders die Strecke Nossen – Freiberg (Zellwaldbahn) getroffen. Zahlreiche umgestürzte Bäume blockieren die Eisenbahnverbindung in die Bergstadt Freiberg. Deshalb wurde schon jetzt begonnen die Strecke zu beräumen. Dies wird eine ganze Zeit dauern, da die Strecke nicht mehr öffentlich betrieben wird. Die Arbeitsleistungen teilen sich in Kooperation der Betreiber Regio Infra Service Sachsen GmbH und Förderverein Zellwaldbahn e.V. um bis Ostern die Strecke wieder frei zu bekommen. Besonders der untere Abschnitt zwischen Nossen und Großvoigtsberg ist im Zellwald stark betroffen. Gerade in diesem Abschnitt findet die jährlich beliebte Ostereiersuche statt. Alle Beteiligten geben ihr Bestes um pünktlich am Karfreitag, dem 30. März um 10 Uhr in Nossen zu starten.

Gleich viermal soll die Bahn über die landschaftlich reizvolle Strecke verkehren. Dabei überwindet sie einen Höhenunterschied von über 100 Meter. Zusteigen kann man auf allen Unterwegsstationen, in Großvoigtsberg ist auch ein Museumsbesuch möglich. Auch der Osterhase wird im Gelände unterwegs sein und versteckt für alle Kinder eine kleine Überraschung. Der Ausflug ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Die Dampflok kann natürlich auch bestiegen werden. Im Speisewagen erwarten die Gäste eine leckere Suppe oder auch andere mitropatypische Angebote.

Nur einen Tag später am Sonnabend, dem 31. März geht es auf große Osterfahrt ins Mansfelder Land. An diesem Tag befördert den Sonderzug die Schnellzugdampflok 03 2155. Von Nossen über Roßwein, Döbeln, Grimma, Borsdorf und Leipzig geht es nach Klostermannsfeld. Hier besteht die Möglichkeit die Schmalspurbahn nach Benndorf oder die „Wipperliese“ zu nutzen. Auch ein Stadtrundgang oder Ausflug in die nähere Umgebung ist durchaus möglich. Der Osterhase wird auch hier in allen Zügen unterwegs sein.

An allen Tagen ist der Zug bewirtschaftet, gut beheizt und auch im Gesamtpaket buchbar.

Fahrkarten für die Rundfahrt sind erhältlich bei:

IG Dampflok Nossen e.V., Döbelner Str. 19, 01683 Nossen, 035242 70333

Reisebüro Marlies Rupprecht, Bismarckstraße 30, 01683 Nossen , 035242 68456

Bastian electronic´s, Brauhausstr. 1, 01662 Meißen,

03521 738257

www.bw.nossen.de

zur Startseite