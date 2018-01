Mit der Blockflöte qualifiziert Hanna Krahl aus Weißwasser fährt zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Am Wochenende in Hoyerswerda überzeugte sie die Jury.

Hat sich für den Landeswettbewerb qualifiziert: Hanna Krahl von der Außenstelle Weißwasser der Kreismusikschule Dreiländereck. © K. Demczenko

Weißwasser. Das vergangene Wochenende stand in Hoyerswerda ganz im Zeichen anspruchsvoller Musik, die junge Instrumentalisten vor aufmerksam zuhörenden Jurys darboten. Rund 100 Musikschüler aus den Regionen Kamenz, Bautzen und Görlitz waren zum 27. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ Sachsen/Lausitz delegiert worden. In der Musikschule Hoyerswerda erklangen solistisch Konzertgitarren und Duos, die aus einem Streicher oder Sänger mit Klavierbegleitung bestanden. In der Aula des Lessing-Gymnasiums präsentierten sich solistisch Holz- und Blechblasinstrumente. Am Sonnabendvormittag traten neun Fagottisten, Quer- und Blockflötisten auf, die alle Preise erhielten.

Hanna Krahl war mit ihren Blockflöten eine Teilnehmerin der Musikschule Dreiländereck, Außenstelle Weißwasser. Schon zum vierten Mal trat sie beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an und hatte 2015 eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht. Nun wollte die Zehntklässlerin mit klassischen Werken der Italiener Dario Castello und Francesco Barsanti, einem Blues von Pete Rose und einem Stück von Louis Andriessen ihren Erfolg wiederholen. Begleitet wurde sie am Klavier von Lehrer Michael Syrbe. Sicherheit auf der Sopran- und auf zwei, in dem experimentellen Werk von Andriessen gleichzeitig gespielten Altblockflöten prägten den Vortrag des Mädchens, das seit ihrem vierten Lebensjahr Blockflöte lernt. Sie hat bei Dorothea Wollstadt Unterricht. Mit 23 Punkten und einem ersten Preis wird Hanna Krahl zum Landeswettbewerb weitergeleitet. Doch sie trat an dem Wettbewerbswochenende auch als Sängerin im Duo Kunstlied auf sowie als Klavierbegleiterin ihrer Schwester Lena, die Cello spielt. Hanna Krahl will sich im Februar am Dresdener Landesgymnasium für Musik bewerben.

Die Musikschule Hoyerswerda hatte drei Teilnehmer entsendet, unter anderem Gustav Noack. Der Zehnjährige fand in seiner Kindertagesstätte Weißkollm bei der musikalischen Früherziehung von Flötenlehrerin Thea Hanspach Freude am Musizieren und entschied sich noch vor seinem Schuleintritt, Fagott zu lernen, das größte aller Holzblasinstrumente. In der Aula spielten er und als Klavierbegleiterin die Lehrerin Solveig Seiler die Stücke aus dem 20. Jahrhundert von Christopher Norton und aus dem 18. Jahrhundert von Joseph Bodin de Boismortier noch einmal an, und Fagottlehrer Gary Hirche gab letzte Hinweise zur Interpretation. Dann folgte für Gustav Noack sein zweiter Auftritt beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“.Er erhielt dafür 23 Punkte und einen ersten Preis. Damit fährt er wie Hanna zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ im März nach Reichenbach.

