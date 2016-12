Mit den Verkehrsbetrieben kostenlos ins Internet Die DVB bieten ab sofort Gratis-Wlan an drei großen Haltestellen an. Sie wollen das Nutzerverhalten testen.

Am Postplatz gibt es jetzt über die DVB kostenloses WLAN. © Archivbild: Steffen Füssel

Mit den Verkehrsbetrieben gelangen Dresdner am Postplatz, am Albertplatz und am Hauptbahnhof seit Donnerstag auf schnellstem Weg auch ins Internet. Direkt an den Haltestellen hat das Nahverkehrsunternehmen Zugänge zum virtuellen Fernverkehr eingerichtet. Ohne das eigene Datenvolumen anzutasten und ohne ein Passwort zu verwenden, können alle Dresdner und Gäste dieses neue Angebot mit dem Namen DVB-Hotspot nutzen.

Es handelt sich um einen Testbetrieb, so die DVB-Verantwortlichen. Sie wollen innerhalb der nächsten zwei Monate herausbekommen, wie viele Menschen die neuen Wlan-Zugänge nutzen, welche Datenmengen dabei aus dem Internet gesaugt werden und wie belastbar die Zugänge sind. „Es werden keine persönlichen Daten der Nutzer gesammelt“, versichert DVB-Marketingchef Martin Gawalek. Ist der Testbetrieb erfolgreich, planen die Verkehrsbetriebe, solche Hotspots an weiteren Haltestellen einzurichten. Der nächste Wlan-Zugang ist schon geplant: Er soll am 7. Dezember an der Haltestelle Prager Straße in Betrieb gehen.

„Tendenziell ist ein stationäres Wlan weniger störanfällig und kostengünstiger“, begründet Gawalek die Entscheidung gegen Hotspots in Straßenbahnen und Bussen. Ob es dabei bleibt, ist noch nicht entschieden. Wenn überhaupt, dann soll es mobiles Wlan bei den DVB aber erst in der nächsten Straßenbahngeneration geben. Die ersten neuen, breiteren Züge sollen nach 2020 kommen.

Und so funktionieren die DVB-Internetzugänge: Die Funksignale kann man vor dem DVB-Kundenzentrum am Postplatz sowie an den DVB-Servicestellen auf dem Albertplatz und auf dem Wiener Platz empfangen. Die kleinen Sender erreichen einen Umkreis von rund 50 Metern. Auf dem Handy-Bildschirm und auf dem Tabletcomputer taucht bei der Wlan-Suche der DVB-Hotspot auf. Drückt man auf „Fortsetzen“, verbindet sich das Gerät mit dem Internet, zugleich erkennt der Kunde die in dem Angebot hinterlegten Nutzungsbedingungen an. Danach verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Internetzugang. (SZ/csp)

Alle kostenlosen Internetzugänge der Landeshauptstadt sind im Themenstadtplan Dresden stadtplan2.dresden.de zu finden. Bei der Suche muss man dazu den Begriff WLAN eingeben.

