Mit den Kindern zu Wolf, Fischotter & Co Der Erlichthof Rietschen bietet am Mittwoch, ab 10 Uhr, ein kleines Abenteuer für Kinder ab sechs Jahren in den Herbstferien an. Wer wissen will, was alles am Wochenende los ist, findet das mit ein paar Klicks beim www.sz-veranstaltungskalender.com.

© dpa

Am Mittwoch ist es wieder so weit. Kinder können während einer zweistündigen Erkundungstour rund um die Wolfsscheune des Erlichthofs Rietschen Wissenswertes über den Wolf und andere heimische Tiere der Region erfahren und erleben. Bei der Ferienveranstaltung für Kinder ab sechs Jahren dürfen natürlich auch Eltern bzw. Großeltern dabei sein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung beim Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ (Tel. 035772 40235) erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

