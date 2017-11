Mit den drei Fragezeichen durch den Advent Der Förderverein spendiert Kalender für die Grundschüler. Erstmals profitieren alle anstatt nur einzelne Bedürftige.

Annett Lorenz-Ziegenbalg übergibt im Namen des Fördervereins die Kalender an die Kinder. © André Braun

Waldheim. Für die Kinder der Grundschule in Waldheim ist am Montag bereits Bescherung gewesen. Annett Lorenz-Ziegenbalg hat im Namen des Schulfördervereins Adventskalender überreicht. „In den vergangenen Jahren haben wir für bedürftige Kinder Kleidung oder Spiele besorgt. Davon haben immer nur ein bis zwei Schüler pro Klasse profitiert. Wir wollten aber gern, dass alle Grundschüler etwas davon haben“, sagt sie. Bei den Erst- bis Viertklässlern kommt das gut an. Sie sind so aufgeregt, dass sie während der kurzen Übergabezeremonie kaum ruhig sein können.

Für die ersten und zweiten Klassen hat die stellvertretende Vereinsvorsitzende 24 Adventsgeschichten von und mit Leo Lausemaus im Gepäck. „Die dritten Klassen bekommen einen Kalender zum Thema Weihnachten in aller Welt. Die unterschiedlichen Bräuche sind ohnehin Teil des Lehrplans im Sachunterricht. Da ist das passend“, meint Annett Lorenz-Ziegenbalg. Einige Viertklässler können einen Jubelschrei nur schwerlich unterdrücken. Denn sie dürfen sich als Detektive üben. Der Adventskalender von „Die drei ???“ verfügt über eine besondere Mechanik: Jeden Tag muss ein Rätsel in der Geschichte gelöst werden, um das nächste Türchen zu finden.

Der Förderverein wurde 2005 gegründet und hat derzeit 32 Mitglieder. „Es könnten ruhig einige mehr sein, dann könnten wir auch noch mehr bewegen“, meint Annett Lorenz-Ziegenbalg. (DA/sol)

