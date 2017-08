Mit den Archäologen rund um Ebersbach Am 23. September wird eine geführte archäologische Radtour durch die Region angeboten. Es geht zurück in die Vorgeschichte.

Die beliebte jährliche archäologisch-heimatkundliche Radtour steht am 23. September wieder an – organisiert vom Landesamt für Archäologie, der Archäologischen Gesellschaft in Sachsen und dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz. Diesmal steht der südliche Teil der Großenhainer Pflege zwischen Moritzburg und Reinersdorf im Fokus. Durch den Bau von Gasleitungen konnten in den letzten Jahren neue Einblicke in die Besiedlungsgeschichte der Bronzezeit und römischen Kaiserzeit gewonnen werden. Neben Siedlungen und Friedhöfen aus diesen Abschnitten der Vorgeschichte liegen mittelalterliche Turmhügelburgen, Schlösser und Kirchen an der Strecke. Start ist um 9.30 Uhr in Moritzburg auf dem Parkplatz westlich des Schlosses, am Abzweig Kalkreuther Straße. Die circa 30 Kilometer lange Route führt durch die Heide über Steinbach, Naunhof nach Lauterbach mit Schlossführung durch den Förderverein, weiter nach Reinersdorf und über Ebersbach bzw. Bärwalde wieder nach Moritzburg zurück. Für eine Mittagseinkehr ist voraussichtlich in Naundorf gesorgt.

Leiter der Tour und versierter Erklärer ist wie in den Vorjahren Dr. Michael Strobel, Gebietsreferent des Landesamtes. Teilnahmemeldungen werden bis 18. September unter aktivitaeten@agis.sachsen.de erbeten.

