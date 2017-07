Mit den Alten ist zu rechnen Vor allem ökonomisch. Denn die Senioren sind zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Der oft übersehen wird.

Meist schwingt ein sorgenvoller Ton mit, wenn über den demografischen Wandel gesprochen wird: Die alternde Gesellschaft gefährde die Sozialsysteme, Firmen fänden keine Nachwuchskräfte mehr, der Wirtschaft generell fehle es an jungem, kreativem Potenzial. Dabei wird eines oft übersehen: Im demografischen Wandel steckt auch eine Chance. Denn Senioren sind zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden.

So schreibt es auch die Initiative „7 Jahre länger“ der deutschen Versicherer in einer aktuellen Mitteilung. Demnach stamme in Ostdeutschland inzwischen jeder vierte Euro des verfügbaren Einkommens der Haushalte aus der Rentenkasse. In den alten Bundesländern sieht es etwas anders aus. Dort machten Altersbezüge dagegen nur 17,6 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens aus.

Gefälle zwischen Ost und West

Grund für das Ost-West-Gefälle seien die höheren Rentenansprüche, vor allem der Frauen, im Osten. Gleichzeitig verdienten die Ostdeutschen noch immer weniger und hätten geringere Miet- oder Kapitaleinkünfte, weshalb die Renten stärker ins Gewicht fielen. Der Mitteilung liegt eine aktuelle Auswertung der Initiative auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder für 2015 zugrunde.

„Das verfügbare Einkommen ist der Betrag, der den privaten Haushalten zum Konsumieren und Sparen verbleibt“, erklärt die Initiative. „Es umfasst die Bruttolöhne, Gehälter, Unternehmergewinne, Kapital- und Mieteinkünfte sowie sämtliche Sozialtransfers wie Renten, Pensionen, Arbeitslosen- oder Krankengeld. Davon abgezogen werden die Steuern und Sozialabgaben.“

Für den Landkreis Meißen zeigen Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen, dass das mittlere monatliche Einkommen der Haushalte von 1 610 Euro im Jahr 2011 auf 1 822 Euro in 2015 gestiegen ist. Gleichzeitig ist auch der Anteil der Senioren – bei sinkender Gesamtbevölkerung – langsam, aber beständig angestiegen (siehe Grafik). Heute ist mehr als jeder vierte Bewohner im Landkreis über 65 Jahre alt.

Firmengründer sehen Chancen

Kein Wunder also, dass die Rentner ökonomisch gesehen immer größere Macht erhalten, die sich inzwischen auch ganz konkret in der Wirtschaft im Landkreis niederschlägt. „Wir hatten in den vergangenen Jahren mit zwei oder drei Gründern Kontakt, die Dienstleistungen für Senioren anbieten – Hol- und Bring-Dienste, Einkaufsservice und so weiter“, erklärt Sascha Dienel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (WRM), auf Anfrage der Sächsischen Zeitung.

Auch zahlreiche Kurzzeit- beziehungsweise Tagespflegen und Seniorenresidenzen seien neu entstanden und teilweise auch gut ausgelastet. Sascha Dienel nennt beispielsweise die Neumarktschule in Meißen, das ehemalige Waldhotel in Weinböhla und den Seniorenwohnpark Spitzgrund. Hier bestehe eher die Schwierigkeit, Fachkräfte zu finden beziehungsweise die Stellen zu besetzen.

WRM-Chef Dienel kennt auch Geschichten von Unternehmen im Landkreis, die mit dem demografischen Wandel umzugehen wissen, indem sie den einen oder anderen Mitarbeiter über das Rentenalter hinaus weiterbeschäftigen, allerdings nicht mehr in Vollzeit. „Einige Rentner sind ja auch sehr fit und froh, wenn sie für ihr „altes Unternehmen“ einen Beitrag leisten können und die „alten Kollegen“ wiedersehen“, so Dienel. Ein weiterer interessanter Punkt: Oft unterstützten Alteigentümer von Firmen, die ihr Unternehmen an Jüngere übergeben hätten, zum Beispiel den Bereich Forschung und Entwicklung weiter. „Sie haben das Produktwissen und jetzt auch Zeit, sich um Dinge zu kümmern, für die früher keine Zeit vorhanden war aufgrund der Einbindung in das Tagesgeschäft“, so Dienel.

Fehlender Mut

„Seniorenwirtschaft“ wird der ökonomische Einfluss der Alten heute häufig genannt, Englisch „Silver Economy, eine Anspielung auf die grauen Haare der Senioren. Hierin liegt auch die Krux des Ganzen: Denn konkret mit Senioren zu werben, wie es beispielsweise das Projekt „Zuhause in Meißen“ auf Werbetafeln in der Stadt tut, trauen sich noch die wenigsten Unternehmen. Sie setzen in ihren Kampagnen weiterhin auf die Schönheit der Jugend.

