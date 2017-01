Mit dem Zug auf den Skihang Am Wochenende fahren erstmals die Wintersportzüge von Dresden nach Altenberg. Auch von Heidenau aus geht es schnell auf die Piste.

Mit den Wintersportzügen der Städtebahn Sachsen geht es in knapp einer Stunde von Dresden auf den Skihang nach Altenberg. © Archivbild/Egbert Kamprath

Ab kommendem Sonnabend bringt der Wintersportexpress des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) Skifahrer wieder von Dresden auf den Skihang in Altenberg. Los geht es ab dem Dresdner Hauptbahnhof jeweils um 8.05 und 10.05 Uhr, zurück ab Altenberg 15.18 und 17.18 Uhr, informiert Pressesprecher Christian Schlemper. Die Fahrt dauert 66 Minuten. Der Zug hält u. a. in Heidenau, Dohna, Glashütte, Lauenstein und Geising. Zusätzlich zu den Wintersportzügen fahren die Züge der Linie RB 72 im Zwei-Stunden-Takt zwischen Heidenau und Altenberg.

Dank des vielen Schneefalls sei Wintersport in allen Varianten möglich, also sowohl Skifahren als auch Langlauf und Winterwandern. Über die nächsten Einsätze der Extra-Züge, die am Wochenende und feiertags fahren, entscheidet das Wetter. Die Auskunft zu den Zügen ist regulär immer ab Donnerstagmittag für das darauf folgende Wochenende verfügbar, unter anderem auf der Website des VVO. (szo)

