Mit dem Theaterticket nach Dresden

Eine Lange Nacht der Theater findet am Sonnabend in Dresden statt. Wer sich vorab ein Ticket dazu organisiert, kann damit kostenfrei mit Bus und Bahn fahren. Darüber informiert der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Das Ticket wird als Armband verkauft. Dieses gilt ab 14 Uhr in der Müglitztalbahn, den S-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Elbfähren im gesamten Bereich des Verkehrsverbundes als Fahrkarte. Die Dresdner Verkehrsbetriebe setzen zusätzlich Shuttlebusse und Straßenbahnen ein. Damit alle Besucher auch wieder sicher nach Hause gelangen, ist das Ticket im VVO-Gebiet bis 4 Uhr am Sonntagmorgen gültig, teilt der VVO mit.

Die Lange Nacht der Dresdner Theater findet zum sechsten Mal statt. Dazu sind 150 Veranstaltungen geplant. Auf den 30 Bühnen beginnen stündlich halbstündige Programme mit Theater, Oper, Operette, Tanz und Kabarett. Dann können die Besucher die Bühne wechseln. (SZ/mb)

