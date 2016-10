Mit dem Taxi zum Kartenspielen in die Stadt Wer auf dem Dorf lebt, kann Bekanntschaften weiter pflegen. Auch in der Begegnungsstätte in Leisnig. Die Türen stehen offen – nicht nur am 16. November.

Marianne Zimmermann (links) und Adele Kiessig gehören zu den Stammgästen der Leisniger Begegnungsstätte. Leiterin Silke Kluge (Mitte) wünscht sich noch größeren Zulauf aus den Ortsteilen. © André Braun

Marianne Zimmermann hat die Karten schon gemischt, als ihre Mitspielerinnen eintreffen. Dienstags ist Spielnachmittag in der Begegnungsstätte, und die 79-Jährige aus Beiersdorf gehört seit Jahren schon zu den Stammgästen. Auch bei Tanznachmittagen ist sie oft dabei, wenn es die Gesundheit zulässt, ebenso beim Kegeln. „Es ist gemütlich hier“, findet sie. Hausleiterin Silke Kluge nennt sie wie viele Gäste beim Vornamen. „Sie kümmert sich rührend um uns, hört sich auch mal unsere Sorgen und Nöte an“, sagt Marianne Zimmermann.

Auch bei den Veranstaltungen ihn Naundorf ist sie bislang dabei gewesen. Die hat Annerose Stiller mehrfach im Jahr in den Dorfgemeinschaftshäusern Naundorf und Wiesenthal sowie in der Kulturscheune Börtewitz organisiert. Nun, seitdem sie im Ruhestand ist, sind andere Wege der Seniorenbetreuung gefragt.

„Unser Haus hier in Leisnig steht allen offen“, versichert Silke Kluge. Ihr liege am Herzen, dass die Rentner aus den Ortsteilen der Altgemeinde Bockelwitz weiterhin einen Ansprechpartner und einen Anlaufpunkt haben. Doch sie sagt von vornherein auch: „In den Ortsteilen kann ich keine Veranstaltungen organisieren.“ Für gewöhnlich sind nur sie und eine Stundenkraft im gesamten Haus da. „Da schaffe ich es ehrlich gesagt nicht, in die Dörfer zu fahren.“ Daher wünsche sie sich, dass auch die Rentner aus dem Raum Bockelwitz einen Weg finden, nach Leisnig an die Rosa-Luxemburg-Straße zu kommen. „Ich nehme gern ein paar Leute aus meiner Nähe mit“, bietet Marianne Zimmermann an. Auch einen Bus würde Silke Kluge organisieren, wenn er denn von den Einwohnern angenommen wird. Der könnte bei bestimmten Angeboten in Börtewitz, Naundorf und Wiesenthal halten. „Viele andere Gäste bilden auch Fahrgemeinschaften“, sagt Silke Kluge. Die Angebote in der Begegnungsstätte nutzen außer Gorschmitzern, Brösenern und Minkwitzern auch Besucher aus Hartha oder Geringswalde. Zweimal im Monat versucht Silke Kluge, auch am Wochenende eine Veranstaltung anzubieten. Dafür seien besonders Alleinstehende dankbar.

„Die Begegnungsstätte ist eine Oase“, findet Marianne Zimmermann. Ihr kommt auch die Lage neben einem Parkplatz entgegen. Das erste Mal sei zu einem Frauenfrühstück in der Einrichtung gewesen. Schon an der Tür habe sie Frauen gesehen, die sie von der Gymnastik oder sogar noch aus ihrer Lehrzeit kannte. „Berührungsängste gab es nicht.“

Silke Kluge und die vielen Ehrenamtlichen, die sie beim Betreuen der Besucher aber auch beim Bügeln oder Fensterputzen unterstützen, würden sich freuen, wenn Mariannes Zimmermanns Beispiel Schule macht. Für den 16. November ist ein Kennenlernnachmittag geplant. Ein Bus soll zentrale Punkte in der Altgemeinde anfahren und Interessierte abholen. In Leisnig können sich die „Neugierigen“ dann das Haus anschauen und bei einer gemütlichen Kaffeerunde mit Nachbarn und weiteren Besuchern des Hauses ins Gespräch kommen.

