Mit dem Sonderzug in die Skigebiete Dank der guten Bedingungen im Osterzgebirge fährt der Wintersportexpress am Wochenende.

Der Skihang in Altenberg bietet gute Bedingungen. © Egbert Kamprath

Osterzgebirge. Bis zu zweistellige Minusgrade zeigte das Thermometer in den letzten Tagen an. An der Schneedecke tut sich allerdings seit Tagen nichts. In Zinnwald liegt der Schnee 13 Zentimeter hoch. Das Tourist-Info-Büro Altenberg spricht von durchschnittlich zehn Zentimetern in der Urlaubsregion. Das reicht gerade so für Skilangläufer auf den Loipen Kahleberg und Scharspitze. Dafür ist auch dank Kunstschnee noch an den Skiliften Betrieb. Geöffnet sind die Schlepplifte in Altenberg und Geising sowie der Zauberteppich in Altenberg. Am Wochenende sollen auch wieder Schlepplift und Snowtubinganlage in Rehefeld startklar sein. Weil die Winterlandschaft immer noch sehr schön ist, setzt die Städtebahn Sachsen wieder Sonderzüge nach Altenberg ein. Der Wintersportexpress fährt am Sonnabend und Sonntag jeweils 8.05 und 10.05 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof los und hält in Glashütte, Lauenstein und Geising. (SZ/ks)

