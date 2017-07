Mit dem Shuttle-Bus zum Wochenmarkt? Um mehr Kunden in Neusalza-Spremberg zu gewinnen, macht Marktleiter Gert Jentsch mobil. Erste Partner hat er schon.

Gert Jentsch hatte Pläne für den Wochenmarkt in Neusalza-Spremberg. Darüber hat die SZ berichtet. Jetzt rückt die Verwirklichung seiner Ideen näher. © Thomas Eichler

Marktleiter Gert Jentsch freut sich auf Donnerstag. Dann ist es wieder so weit. Unter dem Titel „Einkaufen von Mensch zu Mensch“ gibt’s auf dem Obermarkt in Neusalza-Spremberg Gemüse und Märchen auf dem Wochenmarkt. Vor zwei Jahren hatte er das schon einmal organisiert, um den Wochenmarkt zu beleben. Das war damals bei den Leuten gut angekommen. Jentsch hofft, dass das auch dieses Mal am 3. August so ist.

„Wenn immer weniger Kunden kommen und es sich nicht lohnt, bleiben die Händler aus“, sagt Gert Jentsch. Und immer weniger Händler sind dann wiederum der Anlass für noch weniger Marktbesucher. Hier beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz, meint der Marktleiter im übertragenen Sinn.

Dass immer weniger Kunden auf dem Wochenmarkt einkaufen, ist in der demografischen Entwicklung begründet. Auch Jentsch weiß, dass die Bevölkerung älter wird. „Wer nicht mehr so mobil ist, ist froh, wenn er den Einkauf in einem Ruck erledigen kann“, sagt Jentsch, der in Dürrhennersdorf wohnt. Bis zum Bus ist es für Ältere oft zu weit zu laufen, dann noch – vielleicht sogar mit einem Rollator – auf historischem Pflaster auf den Obermarkt und mit vollen Taschen zurück – das überfordert viele Kunden. Der Dürrhennersdorfer hat sich dafür eine Lösung überlegt. „Man könnte doch die Leute aus den Orten in der Umgebung, die keinen Laden mehr haben, mit Großraumfahrzeugen zu den Märkten bringen“, ist seine Idee gewesen. „Hier zeichnet sich eine positive Wendung ab“, sagt der Marktleiter mit verheißungsvollem Lächeln. Er habe bereits mit einem Unternehmer gesprochen, der mit einem Shuttle-Bus fahren würde, wenn der Bedarf da und die Finanzierung geklärt ist. Jetzt will Jentsch noch die Kommunalverwaltungen in den umliegenden Orten wie Oppach, Schönbach, Friedersdorf und Neusalza-Spremberg ansprechen, ob sie bei der Anmeldung der Sammeltransporte mithelfen würden. Jentsch stellt sich das so vor, dass Bürger, die die Mitfahrgelegenheit auf den Markt nutzen wollen, sich rechtzeitig dafür anmelden. Dann wisse der Fuhrbetrieb genau, wer von welcher Stelle aus mitfahren möchte. Nach anderthalb oder zwei Stunden Aufenthalt auf dem Wochenmarkt ginge die Tour mit dem Shuttle-Bus wieder zurück. Aber noch ist dieses Ansinnen nicht gänzlich in Sack und Tüten. „Aber ich bleibe dran“, verspricht Gert Jentsch. Mit dem Inhaber der Bierhalle am Obermarkt von Neusalza-Spremberg hat der Marktleiter bereits einen Partner gefunden, der die Sache unterstützt. „Der Inhaber würde einen Extra-Tisch mit Bänken für die Bus-Leute bereithalten, wo sie sich mal hinsetzen können“, berichtet Jentsch.

Bis es soweit ist, werden sicher noch ein paar Wochenmarkttage vergehen. Am Donnerstag sollte aber niemand den Wochenmarkt in Neusalza-Spremberg verpassen. Von 9.30 bis 10 Uhr ist dort ein Märchen zu erleben. Kinder aus verschiedenen Kitas haben sich dafür bereits angekündigt. Sie sind vom Marktleiter und der sächsischen Marktgilde aufgefordert, nach dem Märchen ein Bild zu malen. Die Bilder werden eine Woche später ausgestellt, auf dem Wochenmarkt und auch in den Geschäften rund um den Obermarkt. Mit einigen Inhabern hat Gert Jentsch bereits gesprochen und ihre Zusagen erhalten, dass sie die Bilder ins Schaufenster hängen. Die Marktbesucher sollen dann die schönsten Bilder auswählen. Für die erhalten die kleinen Künstler einen Preis.

Wer am Donnerstag den Wochenmarkt besucht, kann sich, außer auf das Märchenspiel, zudem auf bis zu 15 Händler mit ihren mobilen Angeboten freuen.

Wochenmarkt auf dem Obermarkt in Neusalza-Spremberg ist immer am Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr.

