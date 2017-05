Mit dem Segway Heidenaus Stadtzentrum erfahren Die Stadt informiert über die Sanierung des Zentrums. Mit buntem Programm und auf zwei Rädern.

© Symbolbild: dpa

Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung am 13. Mai lädt auch Heidenau wieder zu einer vielseitigen Veranstaltung. Los geht es ab 14 Uhr auf dem Marktplatz an der Bahnhofstraße. Das Motto des Tages lautet „Erfahre (mehr über) deine Stadt“. Passend dazu gibt es ein besonderes Highlight: Die Stadt bietet geführte Segway-Touren durch das Sanierungsgebiet „Heidenau-Stadtzentrum“. Die kostenlosen Touren werden von Bürgermeister Jürgen Opitz oder einem Mitarbeiter des Bauamts geleitet, so Zentrumsmanagerin Katrin Geißler. Die Stadt hat viel in dieses Gebiet investiert, das wolle man nun zeigen, sagte sie.

Die Touren starten ab 14 Uhr stündlich auf dem Marktplatz. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. An zwölf Haltepunkten, wie auf der Bahnhofstraße, am Mühlgraben oder der Drogenmühle, werden die Teilnehmer viel über das bisherige Sanierungsgeschehen erfahren. Wichtig: Um mitzufahren, sind Führerschein und Personalausweis erforderlich. Wer keinen Führerschein hat, kann auf einem Parcours auf dem Marktplatz die Segways kostenlos testen. Besucher können außerdem einen Filmbeitrag sehen sowie eine interessante Ausstellung zu den bedeutendsten städtebaulichen Maßnahmen, die bis jetzt im Heidenauer Stadtzentrum innerhalb des Förderprogramms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ realisiert wurden, erleben.

Auf der Bühne wird ein umfangreiches Programm mit Tanzdarbietungen, Musikstücken und artistischen Auftritten geboten. Des Weiteren findet auf der Bühne ab 17 Uhr die Preisverleihung der Stadtteilrallye statt. Um Aussicht auf die Gewinne zu haben, sind Fragen zu prägnanten Punkten innerhalb des Sanierungsgebiets zu beantworten. Der Hauptpreis wird ein Probefahrt-Wochenende mit dem Golf VII sein. Auch für die Kleinen wird von Kinderschminken über die Gestaltung von Vogelhäuschen bis hin zum Bau der eigenen Traumstadt so einiges geboten.

