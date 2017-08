Mit dem Schrecken davon gekommen Bei einem Verkehrsunfall in Weißwasser wurden keine Personen verletzt, es entstand einzig ein hoher Sachschaden.

Nur ein Blechschaden entstand am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Weißwasser. © Symbolfoto: dpa

Weißwasser. Glimpflich ging ein Verkehrsunfall in Weißwasser am Mittwochvormittag für die beiden Beteiligten aus. Beim Abbiegen auf die Heinrich-Heise-Straße übersah ein Ford-Fahrer einen Opel und kollidierte mit diesem. Weder der 64-Jährige noch der 62-Jährige Opel-Fahrer wurden dabei verletzt. Jedoch entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden von insgesamt rund 5000 Euro. Auf den Unfallverursacher wird noch ein Bußgeldverfahren zukommen. (szo)

