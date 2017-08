Mit dem Schätzchen zum Nieskyer Umzug Der Trebuser Günter Kaul ist seit 59 Jahren Feuerwehrmann. Er kümmert sich nicht nur um den historischen Tanker.

Gemeinsam mit Enkel Ander sitzt Günter Kaul im Beisein seiner Feuerwehrkameraden Achim Riemer und Dieter Klingauf in dem historischen Löschfahrzeug aus dem Jahr 1955. Seit Jahren kümmert sich der Rentner um die Pflege des Oldtimers. © André Schulze

Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Und das nun seit fast sechzig Jahren. Nur selten erreicht heute jemand eine solch lange Dienstzeit bei der freiwilligen Feuerwehr. Günter Kaul aus Trebus ist einer von ihnen und längst nicht müde. Die roten Einsatzfahrzeuge haben es ihn angetan. Grund genug, dass sich die Kameraden des kleinen Ortes am Dienstag auf den Weg machten, um zum 80. Geburtstag persönlich zu gratulieren.

Pünktlich zehn Uhr fährt das Löschfahrzeug mit Blaulicht vor das Grundstück des Geburtstagskindes. Im Schlepptau folgt Kreisbrandmeister Peter Eichler mit seinem Dienstauto. Hektik und Aufregung? Fehlanzeige bei Günter Kaul. Gemütlich tritt der gestandenen Feuerwehrmann an das Gartentor und nimmt die Glückwünsche entgegen. So einen großen Bahnhof wollte ich doch nicht, flüstert er leise vor sich hin. Im Wohnzimmer ist unterdessen die Geburtstagstafel gedeckt und Ehefrau Christa sorgt sich liebevoll um die Gratulanten. Diese greifen jedoch nur zögerlich zu Kuchen und Brötchen. Erst als Kamerad Kaul die Anweisung gibt: „Langt doch endlich mal zu“, lassen es sich die Männer schmecken. Unterdessen springt der Jubilar immer wieder zum Telefon, um weitere Glückwünsche entgegenzunehmen. Akribisch wird dabei jeder Anrufer auf einem Blatt Papier notiert.

1955 in Zwickau vom Band gerollt

Der gelernte Kraftfahrzeugschlosser hatte schon immer ein Händchen für Technik und Autos, berichtet der heutige Wehrleiter Dieter Klingauf. „Günter ist im Dezember 1958 in die Trebuser Feuerwehr eingetreten und bis zum heutigen Tag in der Ehrenabteilung aktiv“. So pflegt und repariert er das historische Tanklöschfahrzeug, welches die Wehr aus dem Bestand des Waggonbau erhalten hatten.

Bereits 1955 rollte das Gefährt damals vom Band des damaligen VEB Horch in Zwickau und ist nach wie vor das Schätzchen der Wehr, welches natürlich gepflegt und behütet werden muss. Er kennt wohl wie kein anderer in der Wehr die Stärken, aber auch die kleinen Schwächen des Gefährts. Die Stunden, die er zur Pflege sowie für die Wartung des Autos aufgewandt hat, zählt das Feuerwehrmitglied schon lange nicht mehr.

Aber damit nicht genug. Zum Festumzug des Nieskyer Herbstfestes möchte der rüstige Rentner mit der alten Karosse nochmals auf Tour gehen und das historische Schaubild bereichern. Für Günter Kaul und den historischen H3A, so der Name des Einsatzfahrzeuges, ist das alles kein Problem. Für die Ausfahrt im öffentlichen Straßenverkehr wird noch die gültige Zulassung benötigt. Wie der Trebuser Wehrleiter berichtet, sei aber auch dieses Problem bereits in Arbeit. „Wenn der Nieskyer Stadtwehrleiter uns ein gültiges Kennzeichen besorgt, nehmen wir natürlich gern an dieser großen Präsentation teil“.

Günter Kaul selbst hat in den Jahren als Maschinist und Gerätewart eine Menge an Erfahrungen gesammelt und der Gemeinde mit seiner vorbeugenden Instandsetzung der Technik hohe Kosten erspart. Wie Peter Eichler bekräftigt, gibt es heute nur noch selten solche Maschinisten, welche mit Leib und Seele bei der Sache sind. Da blieb im Laufe der Jahre das private Interesse so manchen Tag mal auf der Strecke und auch Ehefrau Christa musste immer wieder Verständnis für das Hobby und zugleich Ehrenamt aufbringen.

Daran hat sich in den letzten Jahren auch nicht viel geändert, denn Günter nimmt nach wie vor an jeder Ausbildung und Versammlung teil, so Dieter Klingauf. Auf die Frage, was ihn damals bewegt hat, in die Feuerwehr einzutreten, antwortet der heute 80-Jährige kurz und knapp: „Na aus Leidenschaft und Liebe zur Feuerwehr“. Geändert hat sich das auch nach knapp sechzig Jahren nicht, auch wenn in den letzten Wochen aufgrund der Geburtstagsvorbereitungen wenig Zeit für seinen Feuerwehroldtimer war.

Dieser steht nur wenige Meter von seinem Wohnhaus entfernt in der alten Feuerwache. Gemeinsam mit Achim Riemer, der ihn vor Jahren als Maschinist ablöste, und dem heutigen Wehrleiter macht sich der Rentner an seinem Ehrentag auf zu dem historischen Fahrzeug. Einen schöneren Platz für das Geburtstagsfoto gibt es wohl kaum.

Schnell ist das graue Stahltor der großen Garage geöffnet und das Geburtstagskind nimm auf dem Fahrersitz Platz. Neben ihn gesellt sich noch Enkel Ander hinzu, der allerdings noch kein Interesse für die Feuerwehr hat. Aber das kann ja noch werden.

