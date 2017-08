American Football Mit dem Rücken zur Wand Die Radebeuler Füchse können dem Abstieg aus der Regionalliga nur durch ein Wunder entgehen.

© Symbolfoto: Arvid Müller

Die Jugendspieler des Radebeuler Footballvereines haben einen versöhnlichen Saisonabschluss hingelegt. Gegen die Leipzig Hawks gelang ein 30:00. Und auch wenn längst nicht alle Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gingen, so stehen letztlich wie im Vorjahr zwei Siege und vier Niederlagen auf dem Konto.

Anders die Senioren. Mit ziemlich viel Euphorie in die 4. Liga Ost aufgestiegen, braucht es jetzt schon ein kleines Wunder, um dem sofortigen Abstieg in die Landesliga doch noch zu entgehen. Nach fünf Spielen ohne Sieg stehen die Radebeuler derzeit als Tabellenschlusslicht mit dem Rücken zur Wand. Das rettende Ufer rückte nach der 09:34 Niederlage am Sonntag gegen Regionalligaaufsteiger Magdeburg in noch weitere Ferne. Jetzt muss jedes der verbleibenden drei Spiele gewonnen werden, um die Klasse sicher zu halten. Zwei davon müssen gegen den Mitaufsteiger des Vorjahres, die Berlin Kobras, bestritten werden, die als Tabellenvorletzter allerdings bereits zwei Siege auf dem Konto haben. Am 9. September kommt es im Radebeuler Lößnitzstadion zum Showdown. Geht dieses Spiel verloren, steht Radebeul als Absteiger in die Landesliga fest, aus der man letztes Jahr ungeschlagen erst aufgestiegen ist.

Der Trendsport aus den USA erlebt in den letzten drei Jahren im mitteldeutschen Raum einen Boom. Gleich vier neue Teams sind in den Spielbetrieb gegangen, nächstes Jahr kommen mit Freiberg und der zweiten Mannschaft der Dresden Monarchs zwei weitere Mannschaften hinzu. In Suhl und Elsterwerda stehen zudem zwei Perspektivteams in den Startlöchern.

Diese Mannschaften werden derzeit in eine immer größer werdende Landesliga mit immer mehr Staffeln im Spielverbund Ost untergebracht und müssen dort gegen teilweise übermächtige Teams ihre ersten Erfahrungen machen. „Die Ligen müssen leistungsgerechter werden, um Verzerrungen zu vermeiden die dem Sport perspektivisch schaden. Eine Lösung wäre beispielsweise die Installation einer Aufbauliga wie sie anderorts üblich ist. Diese wäre eine sinnvolle Trennlinie zwischen Erfahrung und Unerfahrenheit.

Die neuen Teams sollten unter sich bleiben, Spielpraxis sammeln können ohne als Punktelieferant für die anderen Teams herzuhalten, mit teilweise demütigenden Spielständen von 103:00, wie es vor wenigen Wochen den Neuling aus Wittenberg gegen Wernigerode passiert ist“, meint Kai Niese, der als Projektleiter von „wirmachenfootball.de“ die Szene seit Jahren gut kennt. Dieser derzeitige Missstand ist seiner Meinung nach auch der Grund für diesen ambivalenten sportlichen Verlauf der Radebeuler in den letzten beiden Jahren. Wären die Teams sportlich näher beieinander, würden auch nur die aufsteigen, die in der Lage wären eine Spielklasse weiter oben mitzuhalten. „Dies würde auch für eine Aufbauliga gelten“, so Niese. (rt)

