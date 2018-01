Mit dem Rotmilan ins Winterquartier Das Besucherzentrum im Heide-Wildnisgebiet startet demnächst mit einem Erlebnisbericht in die Vortragssaison.

Ein Rotmilan im Flug. Deutlich erkennbar ist der charakteristische Gabelschwanz. © dpa

Königsbrück. Lange galt der Rotmilan in Sachsen als verschollen. Seit Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts besiedelte er wieder die Westlausitz. Gegenwärtig nisten zwischen 10.000 und 14.000 Brutpaare in Deutschland. Das ist laut Dachverband Deutscher Avifaunisten „mehr als die Hälfte aller Rotmilane weltweit“. Doch seit Beginn der 90er Jahre geht der Brutbestand des Rotmilans hier wieder zurück, denn er gehört zu den häufigsten Kollisionsopfern an Windenergieanlagen.

Auch in der Königsbrücker Heide wurde er letztmalig vor 16 Jahren als Brutvogel registriert. Die meisten der über einhundert Nachweise betreffen Nahrungsgäste und Durchzügler. Erst gegen Ende der ersten Märzwoche kehren die Greifvögel aus ihren Winterquartieren zurück. In diese will Dr. Winfried Nachtigall von der Vogelschutzwarte Neschwitz bei seinem Vortrag am Mittwoch, dem 17. Januar, um 19 Uhr die Besucher mitnehmen. Dann heißt es im Aktionsraum des Besucherzentrums Königsbrücker Heide: „Mit dem Rotmilan ins Winterquartier nach Spanien – ein Erlebnisbericht.“ Interessenten sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. (SZ)

zur Startseite