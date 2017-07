Mit dem Rollstuhl in den vierten Stock Die Wohnungsgenossenschaft Oberland sorgt sich um ihre Mieter. Mit altersgerechtem Wohnraum schafft sie die Voraussetzungen, dass diese im Wohngebiet bleiben können.

Im Ebersbacher Wohngebiet Oberland baut die Wohnungsbaugenossenschaft an einem Wohnblock in der Oswald-Richter-Straße Aufzüge an. Der Block gegenüber wird leergezogen und danach abgerissen. © Matthias Weber

Eigentlich könnte Daniel Füssel, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft „Oberland“ in Ebersbach (WBG) viel mehr Wohnungen im Erdgeschoss vermieten. Aber die hat er nicht. Sie sind nahezu alle belegt. Die Nachfrage resultiert daraus, dass viele Mieter schon sehr lange in oberen Etagen der WBG-Häuser leben und nun, im Alter, zunehmend Mühe haben, die Treppen zu bewältigen. „Da fällt es schwer, zum Beispiel die Einkaufstaschen nach oben zu tragen“, weiß der Vorstand. Mit Rollstuhl haben die Mieter gar keine Chance, in die Wohnungen zu gelangen. Es gibt keine Aufzüge.

Die WBG möchte aber ihre Mieter behalten und hat deshalb einen Plan. Wohnpark Spreequelle heißt der. Künftig soll es in dem Wohngebiet zwischen Hofeweg und Spreedorfer Straße ein neues Dienstleistungszentrum geben. Dafür wird Platz gebraucht. Mit dem Abriss eines ganzen Wohnblocks in der Oswald-Richter-Straße 1 bis 11 wird Baufreiheit für das neue Zentrum geschaffen. Die dort noch wohnenden Mieter ziehen um – mit Unterstützung der WBG. Zwei Mieter ziehen in andere WBG-Häuser, sechs in die Oswald-Richter-Straße 13- 21. Zuvor baut die WBG hier jedoch an und um. Aufzüge baut sie an. Einer ist schon länger vorhanden am Haus Nummer 17 in der Oswald-Richter-Straße. Die Aufgänge 19 und 21 bekommen in diesem Jahr Fahrstühle. Zwei weitere sind für nächstes Jahr an den Häusern 13 und 15 geplant.

In diesem Wohnblock hat die WBG aber noch viel mehr vor. Hier baut sie auch um. Immer, wenn auf einer Etage alle Wohnungen leer sind, wird gebaut. Hier entstehen aus jetzt noch drei kleinen Wohnungen zwei größere. Die ehemaligen Zwei-Raum-Wohnungen gibt es nach dem Umbau nicht mehr. Diese Räume werden benötigt, um zwei Wohnungen zu vergrößern und den Zugang für den Aufzug zu schaffen. Die Aufzüge werden außen am Haus angebaut. Die ehemaligen Zwei-Raum-Wohnungen werden jetzt für die Zuwegung genutzt, damit man in das Treppenhaus gelangen kann. Außerdem gibt es künftig auf jeder Etage vor dem Aufzug zwei Stellplätze für Rollstühle. „Diese Stellplätze sind großzügig geschnitten, sodass auch Elektro-Rollstühle Platz haben“, sagt Daniel Füssel. Dafür sind Steckdosen vorgesehen, um die Batterie des Gefährts aufladen zu können. Der Aufzug hält in jeder Etage und fährt sogar in den Keller. „Damit werden die Abstellräume im Keller nun für Mieter mit Einschränkungen wieder nutzbar“, sagt der Vorstand. Das Licht im Aufzugsvorraum schaltet sich über einen Bewegungsmelder an, die Türen öffnen sich automatisch.

In den umgebauten Wohnungen gibt es große Bäder mit bodengleicher Dusche. Auf Wunsch des Mieters werden auch Wannen eingebaut. Der Flur ist breiter angelegt, die Türen gewähren Rollstuhlfahrern die Durchfahrt, ohne anzuecken. „Diese Wohnungen haben eine neue Qualität und sind auch von Menschen mit Handicap zu nutzen. Sie bieten ein neues Wohngefühl“, ist Daniel Füssel überzeugt. Dafür sorgen zusätzlich die größeren Balkone. Ohne Schwelle können Rollstuhlfahrer aus der Wohnung auf den Balkon fahren.

Erst vor Kurzem hat die WBG einen Rahmenvertrag für ein Assistenzsystem unterschrieben, das die künftigen Mieter in den neuen Wohnungen nutzen können. „Das ist viel mehr als ein Hausnotruf und kann individuell angepasst werden“, berichtet der WBG-Vorstand.

