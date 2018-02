Mit dem Rollstuhl auf Fahrradtour Ein Dresdner Verein hat über 12 000 Euro für ein besonderes Fahrrad gesammelt. Das soll nicht nur von Mitgliedern genutzt werden.

In Uckermünde haben Tom Leyer und Rollstuhlfahrer Robert Jentzsch das Fahrrad mit Plattform bereits getestet. Das will ihr Verein „Jetzt entscheide ich“ nun auch nach Dresden holen. © privat

Den Fahrtwind spüren, wenn man im Sommer über den Elberadweg in den Biergarten radelt – was für die meisten regelmäßiger Freizeitspaß ist, stellt für den Rollstuhlfahrer Robert Jentzsch eine große Hürde dar. Doch nun sorgt er selber dafür, dass sich daran bald etwas ändert. Nicht nur für ihn, sondern für alle mit diesem Handicap.

Gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins „Jetzt entscheide ich“, der sich 2014 gegründet hat und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung zum Ziel hat, will er ein Fahrrad für Rollstuhlfahrer anschaffen. An dem Mobil ist vorne eine absenkbare Plattform angebracht. Darauf kann der Rollstuhl geschoben werden, der dann mit drei Gurten befestigt wird. Damit es für den Radler nicht zu schwer ist, gibt es einen Motor. Jentzsch hat das Gefährt bei einer Vereinsausfahrt in Ueckermünde bereits getestet. „Ich war hellauf begeistert“, sagt er. Das Fahrrad habe auch bei anderen Vereinsmitgliedern großen Anklang gefunden. „Es gibt viele, die den Radsport nicht aktiv ausüben können.“

Rund die Hälfte der 35 Mitglieder hat eine Behinderung oder ein Familienmitglied mit Handicap. Zurück in Dresden wurde nach einem Angebot geschaut. „Hier werden solche Fahrräder aber nicht zur Miete angeboten. Weil die Anschaffung sehr teuer ist, haben nur einzelne Träger die Gefährte für eigene Zwecke“, sagt Tom Leyser, der ebenfalls im Verein aktiv ist. Schnell war klar: Zusammen wollen sie das ändern. Über die Crowdfunding-Plattform „99Funken“ sammelten sie Geld. Wer spendet, bekommt ein kleines Geschenk. In Rekordtempo waren nicht nur die 10 000 Euro zusammen, die das Fahrrad kostet.

Der Verein kann nun auch noch einen zweiten Akku kaufen, damit das Gefährt längere Strecken übersteht. Auch die Kosten für die Spender-Geschenke haben die Mitglieder wieder reingeholt – obwohl die Aktion noch 20 Tage läuft. Derzeit werden Gespräche mit der Stadt geführt. „Wir verhandeln wegen eines Grundstücks, auf dem wir eine Garage für das Rad errichten wollen“, sagt Leyser. Am 5. Mai soll es feierlich eingeweiht werden und dann über die Homepage des Vereins gebucht werden können, nicht nur von den Vereinsmitgliedern. Es soll eben ein Rad für alle sein, für die eine Radtour noch eine große Hürde ist.

