Mit dem Rollator zu den Sternen Die Riesaer Zeiss-Kuppel ist jetzt barrierefrei zugänglich – womöglich als Erste überhaupt.

Neue Rampe, neuer Zaun: das Zeiss-Observatorium. © Volkssternwarte Riesa

Fünf Wochen lang wurde an der Sternwarte gebaut, 30 000 Euro hat der Verein investiert – jetzt gibt es in Riesa eine Premiere: Das Observatorium ist nun auch für Leute erreichbar, die auf Rollator, Stock oder Rollstuhl angewiesen sind. „Bisher ist dem Verein keine Zeiss-Kuppel bekannt, welche barrierefrei erreichbar und zugänglich ist“, sagt Sternwarten-Chef Stefan Schwager. Das sei ein tolles Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Möglich war das auch durch die Firma Freyler-Stahlbau, die schon bei der Unterbringung und Restaurierung der Kuppel seit 2013 geholfen hatte und nun noch ein nagelneues Geländer spendete, damit die Besucher bei der nächtlichen Beobachtung nicht von der Erhöhung am Observatorium stürzen.

Zusätzlich baute der Verein einen stabilen Zaun um das Gelände. Finanziert werden konnte der dank der Spende durch die Familie Schöne: Die hatte vor einem Jahr bei einem privaten Trödelmarkt 2 000 Euro gesammelt. Damit ist das Gelände der Volkssternwarte nun vom ehemals großen Schulgelände in Weida getrennt.

Jetzt ist der Weg frei für das nächste Vorhaben, sagt Stefan Schwager: die Aktion Baumpatenschaft. Dabei können Bürger gegen eine 15-Euro-Spende jeweils einen Baum oder eine Pflanze der neuen Hecke erwerben, die nun am Zaun gepflanzt werden sollen. Start der Aktion ist im Frühjahr. Damit soll das Gelände nicht nur schöner werden, sondern auch Vögeln und Tieren Zuflucht bieten. „Wer sich mit beteiligen will, überweist einfach 15 Euro auf das Vereinskonto und schon ist man als Baumpate mit dabei“, sagt Schwager. Die erste Veranstaltung 2017 ist die Neujahrsbeobachtung am 7. Januar ab 16 Uhr. Dieses Jahr kamen laut Verein insgesamt fast 8 000 Besucher zur Volkssternwarte. (SZ)

Volkssternwarte Riesa, Kreuzstraße 5, Spendenkonto

Volksbank Riesa, IBAN: DE98850949840001327402 BIC: GENODEF1RIE, www.Sternenfreunde-Riesa.de

zur Startseite