Mit dem richtigen Schwung ins Ziel Der Hort Sonnenschein hat zum Oktoberfest eingeladen. Neben bayrischen Speisen gab es auch jede Menge Unterhaltung.

Beim Oktoberfest des Hortes Sonnenschein gab es auch eine Bierrutsche. Allerdings war der Humpen mit Wasser gefüllt. Doch das spielte für die Kinder keine Rolle. Der Spaß zählte. Nicht jedem gelang es, das Glas so anzuschieben, dass es an einem bestimmten Punkt stehen blieb. Die Erzieherinnen und Eltern hatten noch viele weitere Spiele organisiert. Großen Zuspruch hatte das Gestalten von Lebkuchenherzen. © Dietmar Thomas

Die Idee, das Sommerfest auf den Oktober zu verlegen und es als Oktoberfest zu organisieren, kam bei den Gästen an. Eingeladen hatten die Mitarbeiterinnen und Eltern des Hortes Sonnenschein. Sie überließen nichts dem Zufall – viele der Akteure, die die Stände betreuten, kamen mit Dirndl oder Lederhose. Aber auch sonst ließ das Fest nichts vermissen, was ein Oktoberfest ausmacht. Es gab Weißwürste, Leberkäse und Gulaschsuppe. Die Eltern hatten Kuchen gebacken. Salate hergestellt und in den Räumen des Hortes konnten die Kinder ein Lebkuchenherz mit Zuckerguss gestalten. Dort herrschte großer Andrang. Manche Kinder gestalteten gleich mehrere Herzen. „Die Eltern sind sehr engagiert“, so Barbara Pohle, Leiterin des Hortes, dessen Träger die Kindervereinigung Leipzig ist. Die Organisatoren hatten auch jede Menge Preise zusammengetragen, sodass es viele Gewinner beim Glücksraddrehen gab. Aber auch die Bierrutsche, auf der ein mit Wasser gefüllter Humpen geschoben werden musste, fand großen Zuspruch. (DA/je)

