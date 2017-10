Mit dem Reim kommt die Pointe Jana E. Hentzschel hat ihren dritten Lyrikband veröffentlicht. Er zeigt den neuen Stil der Freitalerin.

Jana E. Hentzschel hat ihren dritten Lyrikband veröffentlicht. Anregungen zu den Gedichten findet sie in und um Freital. © Foto: privat

Die Dichterin wartet am Torbogen zwischen zwei Fünfgeschossern. Häufig biegt Jana E. Hentzschel hier mit dem Fahrrad ein. Einkäufe erledigt die 44-Jährige gern per Rad. „Oft fahre ich danach noch ein Stück. So sammle ich Eindrücke“, verrät die Freitalerin.

Im Hof stehen ausladende Bäume. Jana E. Hentzschel wohnt weit oben. Kurz vor der Tür bleibt sie auf halber Treppe am Fenster stehen. Kürzlich wurde wieder ein Zuschauerfoto von ihr im Wetterbericht des MDR-Fernsehens gezeigt. Es entstand hier. „Nach einem Schauer schien besonderes Licht. Ich schnappte mir die Kamera, auf einen Regenbogen hoffend. Diesmal spannte er sich genau über den Windberg.“ Seit 2014 wurden einige ihrer Aufnahmen aus Freital, Tharandt, Dresden oder Meißen im MDR-Wetter-TV veröffentlicht.

Als Schülerin war sie in einem Fotoclub. Mit 23 Jahren schrieb Jana E. Hentzschel aus Heimweh ihr erstes Gedicht. Die in Dresden Geborene und in Freital Aufgewachsene hatte Einzelhandelskauffrau gelernt. Nach der Wende arbeitete sie in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg in vielen Branchen: im Verkauf, der Werbung, der Gastronomie und dem Sicherheitsdienst. Kurz vor der Augustflut 2002 kehrte Jana E. Hentzschel nach Freital zurück.

Ihr neuer Lyrikband „Gut gefüllt“ enthält so manches Gedicht, das seinen Ursprung in der Stadt oder Umgebung hat. „Die meisten Ideen kommen von draußen“, betont Jana E. Hentzschel. In „Knapp daneben“ fährt ein Taxi statt zur gewünschten Schillerstraße zum Goetheplatz. Seit gut fünf Jahren reimt Jana E. Hentzschel. „Es hat sich gewandelt. Das war bei meinem vorigen Gedichtband ‚Fühlbar‘ noch nicht so.“ Reime könnten den Humor gut unterstreichen, sagt sie. Außerdem komme mit ihnen eine unverhoffte Pointe hinzu. Im fast 30 Strophen langen Gedicht „Die holde Isolde“ findet eine Single-Frau ihren Traumpartner joggend im Wald. Allerdings lernt sie zuerst seinen Vierbeiner kennen: „Ein großer Hund kommt ganz alleine/ ihr rasch entgegen – mit der Leine“.

Jana E. Hentzschel nutzt besonders den Paarreim. Bei ihm reimen sich je zwei aufeinander folgende Zeilen. Diese Technik ist gut bekannt aus „Max und Moritz“, Wilhelm Buschs Bubengeschichte in sieben Streichen. „Ihn und Joachim Ringelnatz lese ich sehr gern“, sagt Jana E. Hentzschel.

Ab und zu wirkt sie nachdenklich. Dann wieder lacht sie. „Ich schreibe nicht abstrakt, sondern verständlich. Wenn ich die Leser zum Schmunzeln bringen kann, so ist das für mich eine Ehre.“ Im Journal „Bild der Frau“, dem Literaturmagazin „Transnational“, dem Magazin „Humanist“ sowie der Online-Plattform „Lyrikmond“ wurden Arbeiten von ihr vorgestellt.

Manche Gedichte fallen ihr in kurzer Zeit ein. An anderen muss sie intensiv arbeiten. „Ich habe eine Art Film im Kopf. Dann entwickle ich zuerst ein Grundgerüst“, erklärt sie. Sogar ein Fußballspiel setzt sie in Szene. Es endet mit einem eiskalt verwandelten Tor.

Jana E. Hentzschels Lyrikband „Gut gefüllt“ ist im Verlag Pro Business GmbH Berlin erschienen und über den Buchhandel unter der ISBN-Nummer 978-3-86460-720-2 erhältlich. Er kostet 9 Euro.

