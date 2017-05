Mit dem Rad zum Theater Das Gerhart-Hauptmann-Theater wirbt gemeinsam mit dem Fahrradhändler Little John Bikes für die umweltverträgliche Anfahrt zum Sommertheater.

Das Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau © Thomas Knorr

Gemeinsam mit dem Fahrradhändler Little John Bikes möchte das Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theater (GHT) für eine umweltfreundlichere Fortbewegung während der Sommermonate in den Städten des Landkreises werben. Darüber informiert das Theater in einer Pressemitteilung. Nun, da der Sommer endlich in den Startlöchern steht, hat das GHT sich eine besondere Aktion überlegt, um für umweltfreundlichere Fortbewegung zu werben. Tina Hentschel, Marketingleiterin am GHT, hat dabei ein ganz besonderes Ziel vor Augen: „Das schöne Wetter im Sommer lädt ein, mit dem Fahrrad zu unseren Sommerspielstätten auf die Waldbühne Jonsdorf, in den Stadthallengarten Görlitz und in den Klosterhof Zittau anzureisen. Es gibt tolle Radwege ins Gebirge und an der Neiße entlang“, so Frau Hentschel.

Um darauf hinzuweisen, verteilt das Theater an diesem Dienstag im gesamten Landkreis Görlitz kostenlose Fahrradsattelüberzieher an alle fleißigen Radler: „Diese Aktion ist überraschend, jung und passt hervorragend zur Jahreszeit – genau wie unser Sommertheater“, sagt Frau Hentschel. (SZ)

