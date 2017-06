Mit dem Rad durch die Neugasse Stadträte wollen, dass die Verwaltung untersucht, ob der Radverkehr nicht doch durch die Straße geleitet werden kann.

Sieht enger aus, als sie ist – die Neugasse. Auch in Richtung gegen den Autoverkehr sollten Radfahrer fahren können, fordern neuerdings auch Stadträte. Darum wird es auch bei der nächsten Sitzung des Arbeitskreises Radverkehr am 27. 6. 16 Uhr, Leipziger Str.10 (Beratungsraum) gehen. Interessenten sind herzlich eingeladen. © Claudia Hübschmann

Die Stadträte wollen sich nicht mehr mit der Aussage zufriedengeben, dass es nicht geht. Sie wollen von der Verwaltung Vorschläge, wie es gehen könnte. Die Rede ist von der Öffnung der Neugasse zwischen Wettinstraße und Rossmarkt für den Radverkehr. Deshalb haben die Fraktionen von Freie Bürger/SPD/Grüne, CDU und Unabhängige Liste/FDP am Mittwoch im Bauausschuss einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung erteilt. Darin wird diese beauftragt, „kurzfristig Lösungsmöglichkeiten für eine beidseitige Öffnung der Neugasse für den Radverkehr zu prüfen“.

Begründet wird der Prüfauftrag damit, dass nach dem gültigen Verkehrskonzept und der Planung zum Ausbau der Neugasse zwar vorgesehen ist, dass Radfahrer von der Altstadt direkt in Richtung Triebischtal fahren können. „Vom Triebischtal in die Altstadt ist dagegen keine direkte und attraktive Radwegeverbindung vorgesehen. In Anbetracht des zunehmenden Radverkehrs benötigt der Radverkehr in Richtung Altstadt eine ansprechende Wegeführung.“

Dabei ist das, was die Stadträte fordern weder revolutionär noch neu. Schon im alten Verkehrskonzept der Stadt wird die beidseitige Öffnung der Neugasse zwischen Wettinstraße und Rossmarkt vorgeschlagen. Die Route sei als Alternative zur viel befahrenden Poststraße für den Radverkehr von hoher Bedeutung. Außerdem lasse die Fahrbahnbreite der Neugasse „die Freigabe der Einbahnstraße für Radfahrer im Gegenverkehr grundsätzlich zu.“ Rund 12 000 Euro sollte das Ganze kosten. Allerdings kam es anders: Die Maßnahmen wurden in der Abwägung in der Stadtratssitzung am 24.04.2013 durch den Stadtrat einstimmig abgelehnt. Im aktuellen Verkehrskonzept der Stadt tauchen sie nicht mehr auf.

Nun also die Kehrtwende. Bis auf die Fraktion der Linken stehen alle anderen hinter dem Prüfauftrag an die Stadtverwaltung. „Jetzt hat ein Umdenken stattgefunden“, erklärt Heiko Schulze, der Vorsitzende der Fraktion Freie Bürger/SPD/Grüne. „Das Problem ist, dass die Verwaltung blockt. Bis jetzt ist immer nur die Antwort, dass es nicht geht.“ Sie sei der Meinung, dass es verkehrsrechtlich nicht machbar sei, den Radverkehr entgegen dem Autoverkehr durch die Neugasse zu leiten, insbesondere an Engstellen wie der Deutschen Bank, Ecke Fleischergasse/Neugasse. „Wir wollen von der Verwaltung einen Vorschlag haben, wie es gehen könnte.“, so Schulze. Es selbst habe sich erst kürzlich in Heidelberg und in Schwetzingen Radverkehrswege im Autogegenverkehr angesehen. „Dort ist das völlig normal.“

Allerdings stellen sich in Bezug auf die Neugasse Fragen. Wie soll der Radweg aus dem Triebischtal Richtung Elbe durch die Straße geführt werden, wenn rechts Autos parken? Wenn die Parkflächen verschwinden sollen, wo sollen dann die Autos der Anwohner und Kunden der Geschäfte abgestellt werden? Muss es für die Autos nicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde oder gar auf 20 Stundenkilometer geben?

Allerdings hätte ein beiderseitiger Radweg durch die Neugasse Vorteile – nicht nur für Radfahrer. Profitieren würden etwa auch Einzelhändler, weil ihre Geschäfte besser erreichbar wären. So gesehen ist eine Umleitung des Radverkehrs über die Görnische Gasse kontraproduktiv – abgesehen davon, dass deren Huckelpflaster eine Zumutung für Radfahrer ist. Auch die Umleitung des Radverkehrs über den Neumarkt ist eine Zumutung, ist die Straße doch extrem frequentiert, und wenn erst der Aldi fertig ist, wird das Verkehrsaufkommen weiter steigen.

Profitieren würde auch die Gastronomie, zumal wenn die Neugasse verkehrsberuhigt wäre, wie es geplant war. Dann würde sich auch die Aufenthaltsqualität verbessern, weil der Verkehrslärm sinken würde, was bei einer Geschwindigkeitsreduzierung weiter verstärkt würde. Dann wären sogar Freisitzmöglichkeiten an der Neugasse interessant.

Kürzlich rechnete das Magazin Wirtschaftswoche vor, dass jeder Autokilometer den Fahrer 50 Cent kostet, Radfahrer haben dagegen nur Kosten von 0,08 Cent. Volkswirtschaftlich gesehen kostet jeder Autokilometer 15 Cent, jeder Fahrradkilometer aber bringt 16 Cent Gewinn ein, wenn man Lärmreduktion, Schadstoffverringerung oder Gesundheitskosten mit einberechnet. Was Meißen betrifft, so könnte man mit Burkhard Stork, Geschäftsführer beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, argumentieren: „Es geht nicht um Auto gegen Fahrrad, oder darum die Welt zu verbessern. Es geht einfach darum, unsere Städte lebenswerter zu machen.“

