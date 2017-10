Mit dem Oldtimer Geld gespart Mario Naumann nutzt bei der Zulassung seines Käfers eine neue Regelung.

Mario Naumann vor seinem Käfer. Es ist der erste Wagen, der in der Region mit Saisonzulassung und H-Kennzeichen angemeldet wurde. © Karl-Ludwig Oberthuer

Der Obernaundorfer Mario Naumann und sein weißer Käfer 1300, Baujahr 1972, sind es nicht gewohnt, die Ersten zu sein. „Das Fahrgefühl in so einem Wagen ist nicht mit dem moderner Autos zu vergleichen. Es gibt keine Servolenkung und der Motor leistet nur 40 PS. Man kurbelt schwer am Lenkrad und fährt viel langsamer“, erklärt er. Den ersten Platz belegten er und sein uriges Gefährt in einer anderen Kategorie: Naumann war Mitte Oktober der Erste, der in der Region ein Auto mit H-Kennzeichen und Saisonzulassung angemeldet hat.

„Die Mitarbeiter des Amtes staunten nicht schlecht. Das Kennzeichen wurde herumgereicht“, berichtet der Maler, der bisher viel Zeit in sein weißes Schmuckstück investiert hat. Ein alter originaler Dachgepäckträger wurde montiert. Ein Sonnenschutz über der Heckscheibe lässt den Käfer aussehen, als wäre er direkt aus dem Hippie-Zeitalter der 1960er- und 1970er-Jahre ins 21. Jahrhundert geknattert. Jetzt kann Naumann den Wagen fahren, ohne dass dies seine Geldbörse übermäßig erleichtert – allerdings nur in den wärmeren Monaten von März bis Oktober.

Der Obernaundorfer macht sich dabei eine neue Regelung zunutze, die seit dem 1. Oktober gilt. Halter von Oldtimern, die älter als 30 Jahre sind, können ihre Wagen nicht mehr nur mit einem für diese Fahrzeuge möglichen H-Kennzeichen (Historik) anmelden, sondern dies mit einer Saisonzulassung kombinieren. So können die Besitzer viel Geld sparen. Die Kfz-Steuer für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen beträgt etwa 191 Euro und muss jetzt je nach Zulassungsdauer nur noch anteilig gezahlt werden. Das Gleiche gilt für die Versicherung.

„Viele scheinen das noch nicht mitbekommen zu haben, denn ich war mit meiner Anmeldung eigentlich spät dran und dennoch der Erste“, wundert sich Käfer-Freund Naumann. Doch bis die anderen Oldtimer-Freunde den Braten riechen, wird es sicher nicht mehr lange dauern.

Einen Nachteil hat die Saisonzulassung aber auch: Nur wenige Wochen, nachdem der Käfer angemeldet worden war, muss er wieder in der Garage verschwinden. Für Naumann ist das kein Problem, denn er nutzt den Oldtimer, um in den Sommermonaten zu Käfertreffen zu fahren. In diesem Jahr schaffte es der alte VW sogar bis nach Österreich – ohne Panne oder sonstige Zwischenfälle.

