Mit dem Multikon-Flitzer zur Weltmeisterschaft Und wieder macht der multifunktionale Rasenmäher aus Großenhain von sich reden. Dieses Mal ist er bei einer Weltmeisterschaft dabei.

Darauf darf Multikon-Geschäftsführer Mike Freudemann ruhig stolz sein: Mit dem Generator als Zubehör dient der gelbe Flitzer als Stromquelle für die Reifenwärmer. © PR

Am Wochenende ist es so weit. Im französischen Le Mans findet das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen statt. Ein besonderer Höhepunkt für hiesige Fans des Motorrad-Langstreckenrennsports: Mit an den Start gehen nicht nur Gert 56, das German-Endurance-Racing-Team, sondern gewissermaßen auch die Tüftler der Großenhainer Multikon GmbH. „Wir freuen uns schon sehr und sind natürlich auch ein wenig aufgeregt“, bekennt Geschäftsführer Mike Freudemann. Immerhin werde der gelbe Rasenflitzer ja ganz entscheidend mit von der Partie sein. An das seit 2012 gebaute Gerät – man kann inzwischen mit ihm mähen, kehren, Strom erzeugen und Schnee schieben – ist ein leistungsfähiger Generator adaptierbar. Gert 56 werde damit die erste Mannschaft sein, die zur Weltmeisterschaft und im Roadracing als Energiequelle für die Reifenwärmer einen Rasenmäher nutzt.

zur Startseite