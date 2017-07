Mit dem Motorrad den Berg rauf Der Etzdorfer Berg wird am Sonntag für das Zeitfahren gesperrt. Für den Sieg brauchen die Fahrer viel Gefühl.

Georg Riedel und Deltlef Bender vom Verein Feuerwehrhistorik Roßwein. © DA-Archiv/André Braun

Gerade einmal zehn Zweiradfahrer haben sich bisher für das Bergrennen am Sonntag, 9. Juli, angemeldet. „Aber das ist unbedeutend“, meint Georg Riedel vom Verein Feuerwehrhistorik, der die Veranstaltung zum elften Mal organisiert. „Die meisten Fahrer entscheiden erst am Tag des Rennens, ob sie teilnehmen.“ In den vergangenen Jahren gingen jeweils 60 bis 65 Fahrer an den Start. Eine Anmeldung ist am Sonntag bis 10 Uhr am Penny-Markt an der Etzdorfer Straße möglich. Die Wertungsrennen erfolgen von 11 bis etwa 15 Uhr.

Zugelassen werden alle Mopeds und Motorräder bis zum Baujahr 1990. Sie werden in zwei Gruppen geteilt: Fahrzeuge bis und über 70 Kubikzentimeter. Zweimal müssen sie die 1 300 Meter den Etzdorfer Berg nach oben fahren. Nicht, wer das am schnellsten schafft, sondern wer beide Male annähernd dieselbe Zeit erreicht, hat eine Chance auf den Pokal.

Für die Veranstaltung wird die Etzdorfer Straße am Sonntag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr komplett gesperrt. „Auch die Nachbarstraßen sind nicht erreichbar“, so Riedel. Der Verein hat das Bergrennen in diesem Jahr um eine Woche verschoben, weil auch der Grand Prix am Sachenring verlegt wurde. So haben die Motorradfans die Möglichkeit, an beiden Veranstaltungen teilzunehmen. (DA/rt)

