Mit dem Mond im Gleichgewicht Silke Schubert unternimmt besondere Wanderungen. Dabei bringt sie die Teilnehmer nicht nur in Bewegung.

Taschenlampe und Rucksack gehören zur Grundausstattung, wenn Silke Schubert auf Vollmond-Wanderung geht. Die führt auf einem Rundweg über Klosterbuch. Start und Ziel ist Westewitz. © André Braun

Die Menschen leben heute in einer komfortablen, bewegungsarmen Zeit, meint Silke Schubert. Früher wechselte auch sie fast nur zwischen Autositz und Bürostuhl. „Aber, Bewegung ist wichtig für die Gesundheit“, fügt sie hinzu. Dabei muss es nicht der Ausdauerlauf, Schwimmen oder Radfahren sein. „Wandern empfinde ich als eine für mich geeignete Sportart“, so die Ostrauerin. Gleichzeitig ist sie davon überzeugt, dass der Mond Einfluss auf den Menschen hat. Der Himmelskörper ist in der Lage, die Weltmeere mit Ebbe und Flut in Bewegung zu bringen. Da der Mensch zu etwa 70 Prozent aus Wasser besteht, könne der Mond auch Auswirkungen auf dessen Gleichgewicht haben.

Dieses Phänomen und die Lust auf Bewegung bringt Silke Schubert bei Vollmond-Wanderungen zusammen. Dabei geht es zwar nicht immer und ausschließlich um den Himmelskörper, aber die Teilnehmer erzählen immer wieder von Dingen, die sie nur rund um die Vollmondzeit erleben: Schlafstörungen, Unruhezustände oder Schlafwandeln bis zu drei Tage vor und nach dem Vollmond. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin vergleicht die Zustände mit einem Wasserglas: „Fällt dort ein Tropfen hinein, schiebt er das Wasser aus der Mitte am Rand zu einem Berg zusammen. Der fällt wieder ein, wenn der Tropfen versunken ist.“ Ebenso ein Spannungsfeld entstehe auch in der Vollmondphase. Silke Schubert hat selbst keine Probleme in dieser Zeit. „Ich schlafe bei Neumond schlecht“, hat sie festgestellt.

Bei den Wanderungen sollen sich die Teilnehmer aber nicht nur mit dem Mond beschäftigen, sondern vor allem zur Ruhe und der Natur wieder ein Stück näher kommen. Hauptberuflich arbeitet die Pädagogin in verschiedenen Bereichen mit Kindern und Jugendlichen. „Dabei habe ich festgestellt, dass der Zugang zur Natur bei vielen verloren gegangen ist“, sagt sie. Wenn es nicht gerade auf einen Outdoorspielplatz geht, interessierten sich die jungen Leute kaum für die Natur. Deshalb sollen auf den Wanderungen auch die Beo-bachtungsgabe und Konzentration geschult werden.

Die Wanderungen, die auch für Familien mit Kindern ab dem Vorschulalter geeignet sind, starten und enden immer am Westewitzer Bahnhof und führen auf einem fünf Kilometer langen Rundweg über Klosterbuch. Eine Kooperation mit dem Sachsenforst macht den geführten Ausflug möglich. Während der etwa zweistündigen Tour beschäftigt sich Silke Schubert immer mit einem speziellen Thema. Im April geht es beispielsweise um die Ernährung. Im Mai begleitet eine Autorin die Wanderer und erzählt Stehaufgeschichten. Aber auch, wenn es ein Thema gibt, kann jeder seine Erfahrungen und Ansichten einbringen. Spontane Aktionen sind ebenso möglich. „Einmal ist eine Yogagruppe mitgewandert. Da haben wir in die Tour ein paar Yogaübungen integriert“, so Silke Schubert.

Wer mitwandern möchte, sollte gut zu Fuß sein, festes Schuhwerk, eine Taschenlampe und ein Getränk dabei haben. Die Wanderungen beginnen immer in der Dämmerung, also zu unterschiedlichen Zeiten. Bei starkem Wind oder, wenn der Boden durch tagelangem Regen aufgeweicht ist, fallen die Touren aus. Ansonsten erfolgen sie sozusagen auf eigene Gefahr. „Denn im Wald ist nichts Tüv-geprüft“, sagt Silke Schubert.

Nächste Vollmond-Wanderung, 11. April, 19 Uhr, ab Wanderparkplatz Westewitz hinter dem Bahnhof, Anmeldung unter Telefon: . 0162 7133573 oder 034324 23650.

