Mit dem Mikrofon auf dem Dippoldiswalder Weihnachtsmarkt MDR-Moderator Silvio Zschage befragte 100 Besucher zu Service und Unterhaltung. Deren Urteil fiel nicht sehr günstig aus.

MDR-Moderator Silvio Zschage besuchte am Donnerstag den Dippser Weihnachtsmarkt. Hier fragte er auch die beiden Gymnasiastinnen Hanna Weber aus Elend (li.) und Lea Lewik aus Dipps nach ihrer Meinung. © Frank Baldauf

Wie gut ist der Dippser Weihnachtsmarkt? Dieser Frage ging am Donnerstagmittag Silvio Zschage nach. Dazu kam der MDR-Moderator in die Stadt. Hier traf er den Marktleiter und jede Menge Besucher. „Um die Mittagszeit ist es hier richtig voll geworden“, sagt er. Deshalb hatte er schneller als gedacht 100 Leute getroffen, die ihm ihre Meinung sagten. Manchen musste er erklären, was unter den vier Kriterien zu verstehen ist. Andere wussten sofort Bescheid.

In jeder Kategorie konnten die Besucher den Markt nach dem Schulnotenprinzip bewerten. Daraus bildet das MDR-Team dann eine Gesamtnote. Für die SZ hat Silvio Zschage die Ergebnisse zusammengefasst.

Kriterium eins: Atmosphäre

Die Atmosphäre lässt zu wünschen übrig. Als Silvio Zschage den Markt betrat, fiel sein Blick auf einen Imbisstand und eine geschlossene Bude. Den Dippser Markt unterscheide nur wenig von einem Wochenmarkt. „Der Marktleiter hat uns berichtet, dass es schwierig ist, Händler zu gewinnen“, sagt der Moderator. Einige seien ihm abgesprungen. Positiv bewertet wurde, dass sich einige Händler Mühe beim Schmücken der Stände gegeben haben.

Bewertung: 3,8

Kriterium zwei: Unterhaltung

Wer tagsüber Unterhaltung sucht, geht zur Losbude oder auf „Entenjagd“ ein paar Stände weiter. Das ist zu wenig, findet nicht nur Zschage. Besucher kritisieren, dass der Markt 10 Uhr öffnet, das richtige Programm aber erst am Nachmittag startet. Positiv erwähnt wurde das tägliche Bühnenprogramm, bei dem auch der Weihnachtsmann zu sehen ist, der auf der Bühne den Adventskalender öffnet.

Bewertung: 3,0

Kriterium drei: Preis versus Leistung

Hier schnitt der Dippser Markt fast sehr gut ab. Ein Weihnachtsmarktbesuch in Dipps wird nicht so teuer wie einer in Dresden. „Ein Glühwein und eine Bratwurst sind für zwei Euro zu haben, das ist kaum zu toppen“, sagt der Moderator.

Bewertung: 1,4

Kriterium vier: Service

„Unter den Besuchern waren viele aus Dresden“, sagt der Moderator. „75 Prozent hatten das gleiche Problem wie wir, sie haben den Markt nicht gleich gefunden“, erzählt er. Mehrere Sackgassenschilder ließen die Leute verzweifeln. Ein Minuspunkt in der Kategorie Service. Gut sei, dass die Weihnachtsmarktbesucher ganz in der Nähe kostenlos parken können. In anderen Städten gibt es so etwas nicht. Positiv bewertet wurde auch, dass die Toiletten ausgeschildert sind und das Bühnenprogramm auf Plakaten gedruckt wurde.

Bewertung: 2,5

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis fällt für den Dippser Weihnachtsmarkt erneut nicht rosig aus. 2015 bekam der Markt die Gesamtnote von 2,6 und schaffte es damit bis ins Mittelfeld. Diesmal reichte es nur für eine 2,7. Damit ist der Markt das Schlusslicht in der aktuellen Bewertung. Dort liegt der Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Dresdner Stallhof mit einer Gesamtnote von 1,5 vorn. Auf dem zweiten Platz folgt Annaberg-Buchholz mit 1,6. Knapp dahinter teilen sich Platz drei Stolpen und Crimmitschau mit 1,7. Die Testreihe von Silvio Zschage läuft noch bis zum 22. Dezember. Bis dahin wird er 30 Märkte getestet haben. Die Auswertung im Radio beginnt am Freitag kurz nach 5 Uhr bei MDR 1 Radio Sachsen.

