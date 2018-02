Mit dem Linienbus zum Saurierpark Ab 27. März rollt die neue Verbindung nach Kleinwelka. Für Bahnreisende wird es besonders bequem.

Was hier noch Fotomontage ist, wird ab 27. März alltäglich sein: Gäste des Kleinwelkaer Saurierparks können auch mit dem Bus anreisen. © Foto: Uwe Soeder (Montage)

Bautzen. Ab der kommenden Saison gelangen Besucher bequemer in den Saurierpark Kleinwelka. Dann startet eine neue Busverbindung, die Besucher direkt von Bautzen in den Freizeitpark bringt. Wie Regiobus mitteilt, soll der Bus immer Dienstag, Donnerstag, am Wochenende und an den Feiertagen fahren. Die bereits vorhandene Buslinie 122 wird die Fahrten übernehmen.

Erstmals wird der Bus am 27. März starten. Zwei Fahrten am Vormittag in den Saurierpark und zwei Fahrten am Nachmittag in Richtung Stadt sind geplant. In Bautzen soll der Bus nicht nur am August-Bebel-Platz, sondern auch am Bahnhof halten. Da es sich um eine Linienfahrt und nicht um einen Shuttlebus handelt, gilt für die Fahrgäste der Zvon-Tarif. Im vergangenen Jahr hatten Touristen immer wieder nach einer direkten Verbindung gefragt. (SZ/mho)

zur Startseite