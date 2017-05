Aus dem Gerichtssaal Mit dem Leben davongekommen Ein waghalsiges Überholmanöver führt im Gegenverkehr zu einem Unfall. Nur durch Glück gibt es keine Toten.

Nur noch Schrott ist der Polo, der auf den VW auffuhr. Bis heute hat dessen Besitzer noch keinen Cent erhalten. Er will jetzt zivilrechtlich klagen. © Repro: Andreas Weihs

Der 56-jährige Zeuge ist außer sich vor Wut: „Solche Leute sind im Straßenverkehr nicht tragbar“, sagt er. Mit solchen Leuten meint er den Angeklagten. Der hatte auf der Staatsstraße 81 nahe Steinbach im Oktober 2015 mit seinem Fiat ein waghalsiges Überholmanöver durchgeführt. Laut Anklage überholte er an jenem Nachmittag mehrere in einer Kolonne vor ihm fahrende Autos, und das, obwohl die Straße kurvenreich und unübersichtlich ist. Vor dem Einscheren tauchte in der Gegenrichtung ein VW vor ihm auf. Nur weil dessen Fahrerin und auch der Angeklagte Gefahrenbremsungen hinlegten, kam es nicht zum Zusammenstoß. Gerade mal 30 Zentimeter fehlten zur Katastrophe. Zum Unfall kam es trotzdem. Weil der Fahrer eines Polo, jener Zeuge also, auf den VW Touran auffuhr. Dabei entstand an den beiden Autos ein Schaden von jeweils 4 000 Euro. Während die Versicherung des Angeklagten den Schaden an dem VW Touran ersetzt hat, wartet der Polo-Fahrer noch immer auf Geld. Auch gegen ihn wurde zunächst wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, denn die vor ihm fahrende Frau verletzte sich bei dem Unfall an der Halswirbelsäule und erlitt Prellungen. Das Verfahren gegen den Mann wurde eingestellt. Die Schuld an dem Unfall trägt allein der Fiat-Fahrer, der so rasant überholte.

Doch der will davon nichts wissen. Er habe freie Sicht und genügend Platz zum Überholen gehabt, es habe auch keinen Gegenverkehr gegeben, sagt er. Nachdem er eingeschert sei, habe der Pkw auf der Gegenfahrbahn ohne erkennbaren Grund gebremst, das andere Auto sei aufgefahren, sagt er. Jedenfalls habe er mit diesem Unfall nichts zu tun, so der Angeklagte.

Das schildern die Zeugen aber anders. „Ich kam aus der Kurve, als ich plötzlich auf meiner Seite das Auto auf mich zukommen sah. Ich sah Scheinwerfer vor mir, habe nicht nachgedacht, nur spontan reagiert, eine Vollbremsung gemacht und das Lenkrad festgehalten“, sagt die 50-jährige Weinböhlaerin. Ansonsten wären beide Autos frontal zusammengekracht. „Dann würden der Angeklagte und ich jetzt nicht hier sitzen können. Ich bin heilfroh, mit dem Leben davongekommen zu sein“, sagt sie, die nach dem Unfall sechs Wochen krankgeschrieben war. Sie wie auch andere Zeugen sind davon überzeugt, dass man an dieser Stelle niemals überholen kann.

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sollte der Angeklagte eine Geldstrafe von 900 Euro zahlen und den Führerschein für drei Monate abgeben. Gegen den Strafbefehl hatte der Mann aus Rabenau Einspruch eingelegt. Er hatte wohl allen Ernstes mit einem Freispruch gerechnet. Doch im Laufe der Hauptverhandlung stellt sich heraus, dass auch eine Verurteilung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Betracht käme. Dann würde die Strafe deutlich höher ausfallen und die Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate entzogen sein.

Nach einem langen Gespräch mit seinem Verteidiger zieht der Angeklagte schließlich den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. So bleibt es bei der ausgesprochenen Strafe. Nach Ansicht der Geschädigten ist diese viel zu gering. Eine kleine Genugtuung erfahren die Zeugen, die die Verhandlung bis zum Schluss verfolgt haben, dann aber doch noch. Denn der Angeklagte muss noch im Gerichtssaal seinen Führerschein abgeben und nun drei Monate laufen. Für ihn könnte es noch teurer werden. Der Polo-Fahrer will seinen Schadensanspruch nun nach der Verurteilung auch gerichtlich durchsetzen.

