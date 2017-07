„Mit dem Lausitzauto könnten wir uns zu einem Wirtschaftszentrum entwickeln“ Im SZ-Gespräch erklärt Heike Böhm, wie wichtig die Investition für Rothenburg ist. Und welche Hoffnungen sie hat.

Heike Böhm ist Bürgermeisterin der Stadt Rothenburg. © Jens Trenkler

Die Chinesen wollen auf dem Rothenburger Flugplatz Elektroautos bauen. Nachdem der Kreistag seine Zustimmung zu der milliardenschweren Investition gegeben hat, muss der Stadtrat von Rothenburg ebenso über den Flächenverkauf abstimmen. Das soll am Mittwoch geschehen. Frau Böhm, mit welchen Erwartungen gehen Sie als Bürgermeisterin in diese Sitzung?

Durch Rothenburg ist mit dieser Ankündigung ein Ruck gegangen. Alles scheint lebendiger, zuversichtlicher und dynamischer zu sein. Das spüre ich auch unter den Stadträten und bin optimistisch, dass der Stadtrat dem Verkauf des Flugplatzes zustimmen wird. Diese in der Stadt zu spürende positivere Lebenseinstellung erhöht unsere Lebensqualität. Hinzu kommt, dass die Ankündigung einer Milliardeninvestition unserer Stadt und der gesamten Lausitz ein deutschlandweites Medienecho bereitet hat. Egal ob Presse, Funk oder Fernsehen, alle beschäftigt die Frage: Warum Rothenburg? Deutschlandweit wurde und wird darüber nachgedacht. Das ist ein großer Werbe- und Imagegewinn, egal, was uns die Zukunft bringt.

Schauen wir in die Zukunft: Was wäre, wenn das elektrische Lausitzauto aus Rothenburg kommen würde?

Seine Produktion wäre ein Knaller. Mit dem Lausitzauto wären wir nicht mehr abseits der sächsischen Wirtschaftszentren. Nein! Mit dem Lausitzauto könnten wir uns Schritt für Schritt zu einem Wirtschaftszentrum entwickeln, mit all seinen belebenden Auswirkungen auf Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Handel und Tourismus.

Was würde das für die Stadt Rothenburg bedeuten?

Städtebaulich könnten wir uns an neuen beziehungsweise sanierten Wohn- und Gewerbeobjekten erfreuen. Strukturelle verkehrstechnische Defizite werden ausgeglichen. Ich will es deutlich sagen: Eine Umgehungsstraße um Nieder Neundorf wäre sowohl gerechtfertigt als auch zwingend notwendig. Da es schwer vorstellbar ist, für 1 000 Arbeitskräfte Parkplätze am Arbeitsort zu errichten, selbst wenn diese in Schichten zur Arbeit kommen, würde der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden. Das käme wiederum uns allen zu Gute. Unsere technische Infrastruktur würde profitieren. So würde die zeitgemäße Breitbandversorgung der Auto- und Zuliefererindustrie auch in allen Orten verfügbar sein.

Würde dabei nicht auch die Zahl der Einwohner steigen?

Wir sind eine soziale Stadt, die über eine entsprechende soziale Infrastruktur verfügt. Es ziehen Mitarbeiter des Automobilunternehmens in unsere Stadt. Die bringen oftmals Partner und Familie mit. Diese sind auch Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte oder Pflegekräfte. Unsere Stadt und unser Umland würden sich verjüngen. Kultur und Sport erhielten neue Impulse. Unser öffentliches Leben würde wieder quirliger und inspirierender ausstrahlen. Mehr Einwohner würden unsere Steuerkraft und die öffentlichen Finanzen stärken, die wiederum notwendig sind, um als Stadt neben unseren gesetzlichen Aufgaben noch mehr Gutes im freiwilligen Bereich zu tun.

Dennoch, Rothenburg stünde dann ohne Flugplatz da. Ist das nicht ein Verlust für die Stadt und die Region?

Man hatte nach der Wende hohe Erwartungen in die wirtschaftliche Entwicklung des Flugplatzes, die sich aber bald legten. Der Verkehrslandeplatz Rothenburg blieb von untergeordneter Bedeutung. Für die wirtschaftliche Entwicklung der östlichen Oberlausitz konnte er nur wenige Impulse geben. Um auch bei geringem Flugbetrieb zusätzliche Einnahmen zu erzielen, wurden auf Teilen des Flugplatzes Solarzellen montiert. 2016 sind auch im südlichen Teil der Start- und Landebahn Solarzellen aufgestellt worden. Dazu wurde die Start- und Landebahn von 2 500 auf 1 800 Meter verkürzt, was für die Maschinen, die den Verkehrslandeplatz nutzen, aber ausreicht. Der Solarpark wäre vom Flugplatzverkauf ebenso betroffen und müsste an einen anderen Standort. Sicherlich stellt sich bei dem einen oder anderen Wehmut ein, weil die Ära des Rothenburger Flugplatzes möglicherweise zu Ende geht. Persönlich habe ich viele Jahre am Flugplatz gewohnt und fühle mich mit dem Flugplatz und den Menschen verbunden. Jedoch, für Wehmut ist es noch zu früh.

zur Startseite