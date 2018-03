Mit dem Krückstock an der Autobahn

Mit gestohlenem Moped unterwegs Bautzen. Ohne Führerschein fuhr ein 24-Jähriger am Sonnabend mit einem Moped durch Bautzen. An der Frederic-Joliot-Curie-Straße geriet der Mann in eine Polizeikontrolle. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Das Krad war nicht versichert und außerdem offenbar gestohlen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten noch die Seitendeckel und die Auspuffschelle des Krades sichergestellt werden.

Betrunken geradelt Zschillichau. Betrunken radelte ein 48-Jähriger am Sonnabend durch Zschillichau. Das stellten Polizisten während einer Kontrolle fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

An Granitsäule geprallt Königsbrück. Weil eine Achse an seinem Fahrzeug gebrochen war, kam ein Traktorfahrer am Sonnabend in Königsbrück von der Fahrbahn ab und stieß an eine Granitsäule. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Schaden: rund 3 000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis erwischt Grünberg. Polizisten haben am Sonnabend einen Mann in Grünberg bei Ottendorf-Okrilla gestoppt. Der 21-Jährige konnte zwar einen Führerschein vorlegen, war jedoch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Krad, mit dem er unterwegs war.

Betrunken am Steuer Königsbrück. Ein 32-Jähriger war am Freitagabend am Königsbrücker Markt unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde dem Mann vorläufig entzogen, sein Führerschein einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet.