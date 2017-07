Mit dem Klappstuhl ins Neißetal Entlang des Radweges stehen noch immer keine Bänke. Ostritzer wollen mit einer besonderen Aktion Druck machen.

Sie wünschen sich wieder Bänke am Weg zwischen Ostritz und Hirschfelde: Christine Görlach, Inge Schröter, Doris Schönberner, Angela Ebermann und Erika Brettschneider (von links). © Matthias Weber

Demonstrativ baut Angela Ebermann ihren Klappstuhl am Neiße-Radweg auf und nimmt Platz. Die Ostritzerin hat sich Verstärkung aus der Sportgruppe mitgebracht. Auch die anderen Damen sind mit Klappstühlen ausgerüstet. Sie wollen mit der Aktion gegen die fehlenden Bänke im Neißetal protestieren. Es soll Druck gemacht werden, die Bänke schnellstmöglich wieder aufzustellen.

Vor fast genau einem Jahr musste die Stadt Ostritz die Sitzmöglichkeiten im Neißetal abbauen. Die Salm Boscor GmbH als Eigentümer des Klosterwaldes hatte sie dazu aufgefordert. Seitdem versicherten beide Seiten, dass die Bänke wieder aufgestellt werden sollen. Bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin von Vertretern der Stadt Ostritz und des Klosterwald-Besitzers im August vorigen Jahres verständigte man sich darauf, die Bänke im Frühjahr 2017 wieder aufstellen zu wollen.

Angela Ebermann kann nicht verstehen, dass es Anfang Juli noch immer keine Sitzmöglichkeiten im Neißetal gibt. „Ich fahre viel Rad im Neißetal oder mache Nordic Walking“, erzählt die Ostritzerin. Dabei werde sie oft gefragt, wo es denn eine Bank zum Hinsetzen gebe. Frau Ebermann kann dann nur antworten, dass es auf dem Ostritzer Abschnitt des Neißetals keine Sitzbänke gibt. „Das ist nicht schön“, findet sie. Es gebe so viele Radfahrer und ältere Spaziergänger, die sich gern mal ein paar Minuten ausruhen wollen. Sie selbst habe vor dem Abbau der Bänke auch mal ein Picknick am Neißeradweg gemacht.

Dass es am Willen der Beteiligten scheitert, kann man nicht behaupten. „Von unserer Seite spricht nichts dagegen, dass die Bänke bald wieder aufgestellt werden“, erklärt Franz Freiherr von Rotenhan, einer der Geschäftsführer von Salm Boscor.

Auch die Ostritzer Stadträte waren sich im April einig, dass bis zu fünf Bänke an die bereits abgestimmten Standorte gestellt werden sollten. Selbst wenn es weniger wären – beispielsweise nur drei – wäre dies aus Sicht der Stadträte akzeptabel. Wichtiger sei vielmehr ein gesicherter Standort. Die Stadt habe aber keinen Anspruch auf die Nutzung der Flächen, auf denen die Bänke stehen sollen. Eine Einigung mit Salm Boscor sei daher Voraussetzung.

Die Vereinbarung ist jetzt an die Eigentümer des Klosterwaldes rausgegangen, wie Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung erklärte. Sie enthält Festlegungen über die Laufzeit, die konkreten Standorte der Bänke, über die Art der Verankerung im Boden und dass die Stadt kein Entgelt für die Sitzmöglichkeiten entrichten muss. Die Stadt Ostritz übernimmt zudem die Verkehrssicherungspflicht für die Bänke, was auch deren Pflege einschließt. Das hat sie bereits vor dem Abbau der Bänke getan.

Während bei der Aufstellung der Sitzgelegenheiten Einigung besteht, trifft dies auf die Verkehrssicherungspflicht für den Radweg nicht zu. Die Stadt hat diese bisher schon übernommen. Allerdings ist man sich mit den Waldeigentümern nicht einig, für welchen Bereich die Verkehrssicherung gelten soll. Salm Boscor hat der Stadt Ostritz vorgeschlagen, die Kosten für die Verkehrssicherung zu teilen, wie Rotenhan gegenüber der SZ bestätigt. Der Stadtrat ist bei dieser Frage aber zu keinem Ergebnis gekommen, da das Kostenrisiko 50:50 nach Meinung der Räte nicht abschätzbar sei. Es könnten sich möglicherweise Unklarheiten oder Nachweispflichten ergeben, was Sicherungsmaßnahmen und was forstwirtschaftliche Arbeiten sind. Die Räte sind deshalb dem Vorschlag von Salm Boscor auf Kostenteilung nicht gefolgt, wie die Bürgermeisterin erklärt. Wenn nicht doch noch eine andere Option ins Auge gefasst werde, lässt sich das Problem wohl nur über eine Feststellungsklage klären, meint Frau Prange. „Entweder gibt es erneut ein Abstimmungsangebot oder der gerichtliche Weg muss bestritten werden“, sagt sie.

Die Stadt Ostritz denkt sogar über eine generelle gerichtliche Klärung der Verkehrsicherungspflicht nach, da es zu dieser Thematik keine verwaltungsrechtliche Vorschrift in Sachsen gebe. „Ob dies aber möglich ist, ist schwer abschätzbar“, sagt Frau Prange. In anderen Bundesländern werde bei unterschiedlichem Landesrecht die Verkehrssicherungspflicht entweder dem Träger der Straßenbaulast – im hiesigen Fall also der Stadt Ostritz – oder dem Waldeigentümer zugewiesen.

Der jeweils Verantwortliche muss dafür sorgen, dass Nutzer des Weges nicht durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste zu Schaden kommen. Dafür müssen regelmäßige Kontrollen stattfinden und gegebenenfalls Bäume oder Äste verschnitten werden. Eine hundertprozentige Sicherheit ist aber nicht möglich und kann auch nicht erwartet werden. Wer beispielsweise bei Unwetter im Wald spazieren geht, nimmt auch das Risiko in Kauf, von einem abbrechenden Ast getroffen zu werden.

Angela Ebermann hofft, dass durch den Streit über die Verkehrssicherungspflicht nicht noch ein Jahr ins Land geht, bis endlich wieder Bänke im Neißetal stehen.

zur Startseite