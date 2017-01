Mit dem Kinderwagen durch das Stadtzentrum Ein SZ-Reporter begleitet zwei Mütter, die sich ihren Weg durch Schnee und Matsch in Zittau bahnen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Diana Noack (rechts) und Maxi Mönnich testeten mit ihren Kinderwagen die Fußwege im Stadtzentrum. © thomas eichler Diana Noack (rechts) und Maxi Mönnich testeten mit ihren Kinderwagen die Fußwege im Stadtzentrum.

Vorbildlich ist dieser Fußweg in der Reichenberger Straße geräumt.

Der Super-Gau: Die ungeräumte Albertstraße im Abschnitt zwischen Reichenberger und Neustadt.

Mülltonnen erschweren das Vorbeikommen mit einem Kinderwagen.

Diana Noack hat einen Hilferuf im sozialen Netz Facebook abgesetzt. „Schiebt Schnee“, fordert die junge Mutter eindringlich und berichtet ausführlich von einer beschwerlichen Kinderwagentour durch die Innenstadt. Ist es wirklich so schlimm? Als SZ-Reporter begleite ich Frau Noack und eine weitere Mutter mit ihrem Nachwuchs auf dem Weg durch das Stadtzentrum.

Dienstag, kurz nach dem Mittag treffe ich Diana Noack und ihre Freundin Maxi Mönnich. Die Kinder der beiden Frauen schlafen im Kinderwagen. Unsere Tour beginnt an der „Schauburg“ am Ottokarplatz und führt uns die Reichenberger Straße entlang in Richtung Zentrum. Die asphaltierten Fußwege auf beiden Seiten der Reichenberger Straße sind schneefrei. Lediglich der Gehweg vor dem leerstehenden Haus Nummer 47 ist schneebedeckt. An der Ecke Albertstraße arretiert Frau Noack die Schwenkräder ihres Kinderwagens, weil sie das Unheil schon von Weitem sieht. Die Albertstraße zwischen Reichenberger und Neustadt ist auf beiden Seiten mit dickem Schneematsch überzogen, schmierig und glatt. Das Vorwärtskommen erfordert viel Muskelkraft, das ist an der gebeugten Körperhaltung der beiden Frauen zu erkennen. Nur langsam kommen sie voran. Die Vorderräder von Maxi Mönnichs Wagen – Modell Nizza – bleiben im Schnee stecken. Die Zittauerin zieht den Wagen ein Stück zurück und versucht es erneut. Weiter geht´s.

Ich versuche mich an die Zeit zu erinnern, als ich noch selbst einen Kinderwagen durch den Schnee schob. Damals muss das Schieben wohl noch schwieriger gewesen sein, denn die DDR-Kinderwagen hatten sehr dünne Räder. Die heutigen „Breitreifen“ scheinen da schon komfortabler.

Am Schotterplatz, der als Anwohnerparkplatz dient, wird es dann richtig glatt. Für dieses Stück Albertstraße scheint sich niemand verantwortlich zu fühlen. Schnee und Eis sind mehrere Zentimeter dick. Ich vermute, dass in diesem Jahr hier überhaupt noch kein Schnee geschoben wurde. Neustadt und Frauenstraße kosten weniger Anstrengung, die Gehwege sind weitgehend geräumt. Auf dem Pflaster des Marktes kommen die Frauen ins Rutschen, aber auch die Gehwegplatten können, wenn der Schnee nicht vollständig entfernt wurde, sehr glatt werden. Diana Noack klammert sich mit den Händen an den Lenkbügel des Kinderwagens – Modell Racer – und tänzelt um die herumliegenden Schneehaufen.

„An solchen Tagen brauche ich doppelt so viel Zeit“, erzählt Maxi Mönnich. Diana Noack bestätigt: „Nach so einer Tour, bin ich ganz schön kaputt.“ Täglich sind die Frauen mit den Kindern unterwegs, um Einkäufe zu tätigen und natürlich auch, damit die Kinder an die Luft kommen. Frau Mönnich verlässt sogar mehrmals am Tag das Haus, um mit dem Hund „Gassi zu gehen“. Sohn Denny muss sie dann mitnehmen, weil er nicht allein in der Wohnung bleiben könne, erzählt die Zittauerin.

In der Inneren Weberstraße wird es dann kritisch. Die Gehwege sind besonders schmal und bucklig. Frau Noack bleibt mit dem Lenkbügel am Seitenspiegel eines geparkten Autos hängen und stößt einen Fluch aus. Sie hält kurz inne, zieht den Kinderwagen ein Stück zurück. Das ist noch einmal gut gegangen, der Spiegel ist heil geblieben. Von der Hausnummer 8 bis zur Nummer 24 sind die Fußwege nicht geräumt. Eine leere Mülltonne steht mitten auf dem Gehweg. Genervt schiebt Frau Noack mit einer Hand die Tonne an die Hausmauer. Einige Meter weiter ist jedoch kein Vorbeikommen. Drei Mülltonnen und ein Schneeberg versperren den Weg. Da hilft nur noch das Wechseln der Straßenseite. Erst am Ende der Inneren Weberstraße vor dem Restaurant „Seegerschenke“ entspannt sich die Lage. Der Fußweg ist picobello gereinigt, geradezu vorbildlich! Ich werfe einen Blick zurück in die Innere Weberstraße. Mir fällt auf: Der Gehweg auf der Seite mit den ungeraden Hausnummern ist schneefrei. „Auf die Seite scheint morgens etwas Sonne und der Wind pfeift stärker als gegenüber“, löst ein Ladenbesitzer das Rätsel auf.

Die Mütter haben ihre Einkäufe erledigt und begeben sich auf den Heimweg, der nicht weniger beschwerlich wird. Die Kinder sind inzwischen wach und verfolgen das Geschehen mit großen Augen aus dem Wageninneren.

zur Startseite