Mit dem Kaltblut durch den Forst

Wie der Vater, so die Tochter: Lisa-Dora Heinz (14) führt Rückepferd Don, ein Schwarzwälder Kaltblut, an den Zügeln durch ein Waldstück oberhalb Nikolsdorf.

Revierförster Jens Lippmann vom Forstrevier Königstein steht bei der Exkursion in den Wald Rede und Antwort, erklärt die Rodung einer von Borken befallenen Fichte.

Hopp. Hier. Die Kommandos nützen nichts. Wallach Don rührt sich nicht von der Stelle. Torsten Heinz wirkt ein bisschen verzweifelt. Eigentlich wollte der 45-jährige Naundorfer den 30 Zuschauern, die am Waldrand stehen, zeigen, wie Pferde bei der Holzernte helfen können.

Holzrücken mit Pferd heißt diese Tätigkeit, die heute nur noch sehr wenige Pferdebesitzer anbieten. Doch im entscheidenden Moment verweigert ihm der Wallach Don den Gehorsam. Don will den etwa fünf Meter langen Stamm nicht auf die Straße ziehen. Das Pferd scheut sich, über den kleinen Graben zu traben. „Er ist nicht in Übung“, sagt Torsten Heinz. Denn Holzrücken ist eine typische Winterarbeit. Jetzt im Sommer zieht das Schwarzwälder Kaltblut normalerweise Kutschen. Nur heute zum Walderlebnistag des Forstbezirkes Neustadt/Sachsen, der im Walderlebniszentrum Leupoldishain stattfindet, macht er eine Ausnahme.

Torsten Heinz, der das Holzrücken zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter Lisa-Dora demonstriert, lässt sich von Don nicht aus der Ruhe bringen. Er gibt nach, lockert die Kette, mit der der Stamm an der Halterung befestigt ist. Dann führt er Don auf die andere Seite des Stamms, befestigt die Kette wieder und treibt ihn wieder an. Nun klappt es. Der Wallach zieht den Stamm mühelos durch eine kleine Schneise auf den Waldweg. Dann führt seine Tochter den Wallach wieder in den Wald, um den anderen Teil des Stammes zu holen. Und diesmal klappt es ohne Probleme. Don hat sich inzwischen „eingefuchst“. Und Torsten Heinz wirkt gelöst.

Seit sechs Jahren bietet der Naundorfer, der zusammen mit seiner Frau einen Reiterhof betreibt, diese Dienstleistung an. Gefragt ist sie meist nur im Winter. Und das passt dem Naundorfer, der sein Geld als Monteur verdient, ganz gut. Denn in diesem Beruf geht es im Winter ruhiger zu, er hat Zeit fürs Holzrücken. Bevor er das Holzrücken anbieten konnte, musste er das Pferd trainieren. „Das dauert zwei, drei Jahre“, erzählt er. Denn die Arbeit im Wald unterscheidet sich schon erheblich von anderen Arbeiten. Inzwischen hat er drei Pferde dafür trainiert, wovon eins gerade eine Babypause macht. „Zwei bis drei Aufträge bekomme ich im Monat“, berichtet er. Davon allein könnte er nicht leben. Deshalb hat er einen „richtigen“ Beruf.

Meist sind es private Waldbesitzer, die ihre Stämme vom Pferd aus dem Wald holen lassen. Der Staatsforst und der Nationalpark sind selten seine Auftraggeber. Das bestätigt auch Jens Lippmann. Er ist Revierförster in Königsstein und moderierte die einstündige Vorstellung im Wald. Eigentlich hätte Torsten Heinz auch den Baum fällen können, den er später aus dem Wald schaffen soll. Für viele seiner Auftraggeber tut er das. Hier aber ist es an Forstwirt Rico Schneider, das zu zeigen.

Früher habe man zum Holzrücken öfters auf Pferde zurückgegriffen, erzählt Revierförster Jens Lippmann. Doch in seinem Revier passiert das nicht mehr. „Bei uns arbeiten wir nur noch mit Harvester oder Forwarder“, erzählt er. Hin und wieder werde auch ein Seilkran eingesetzt. Ähnlich sieht es im restlichen Forstbezirk Neustadt aus, erklärt dessen Sprecherin Anke Findeisen. Nur ab und zu werde ein Holzrücker mit Pferden gebraucht. Zum Beispiel, wenn ein Stamm aus einem Wald mit jungen Bäumen gezogen werden muss und die Schäden am Bestand gering bleiben sollen.

Oder aber, wenn ein einzelner Baum von einem Käfer befallen wurde und aus dem Wald gezogen werden muss. Dann sei es wirtschaftlicher, einen Holzrücker mit Pferd zu bestellen, erzählt sie. Sie bedauert es, dass dieses alte Handwerk vom Aussterben bedroht ist. Torsten Heinz geht es ähnlich. Deshalb hat er angefangen, seine Tochter einzuarbeiten. Die macht das schon sehr gut, lobt der Vater. Zur Sicherheit geht er aber immer noch mit.

