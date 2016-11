Mit dem Infomobil unterwegs Dort, wo es keine Servicezentren des Verkehrsverbundes gibt, steht regelmäßig die mobile Auskunft auf den Märkten.

In 28 Orten im Landkreis macht Jens Richter Leute am Infomobil mit Fahrpreisen, Tarifen und Strecken des Verkehrsverbundes Oberelbe vertraut. © Norbert Millauer

277 000 Kilometer ist das Infomobil des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) schon gefahren. Genau genommen haben zwei Autos diese Strecke in den letzten 15 Jahren zurückgelegt. Denn der dunkelblaue Transporter, der regelmäßig auf Märkten und zentralen Plätzen im Landkreis steht, ist schon der zweite Wagen. Mit ihm unterwegs ist Jens Richter. Der VVO-Mitarbeiter zieht von Ort zu Ort, um die Leute zu beraten. „Manche wollen wissen, mit welchem Bus sie am besten zum Arzt kommen“, sagt er. „Andere fragen, welche Wochenendausflüge ich empfehlen kann.“

Vor allem jene, die kein Internet nutzen, informieren sich am Infomobil über die Fahrpläne und Tarife des Verkehrsverbundes. Denn Servicecenter oder Ticketschalter gibt es im ländlichen Raum nicht. Deshalb entschloss sich der VVO im Jahr 2001, mit dem Transporter vor Ort Präsenz zu zeigen. Inzwischen werden 28 Standorte im Verbundgebiet regelmäßig angefahren. Fast jeden Tag steht Richter mit dem Transporter auf einem anderen Platz. Rund 160 Mal im Jahr ist das Infomobil unterwegs. 2012 gibt es im Wagen auch ein Verkaufsgerät. Mehr als 6 720 Ticket wurden seitdem gedruckt.

Manchmal warten die Leute bereits auf ihn, wenn er ankommt, sagt Richter. Der Verkäufer musste zwar die Erfahrung machen, dass die Laune der Leute stark vom Wetter abhängt. Einen Schreibtischjob könnte er sich trotzdem nicht vorstellen.

Das nächste Mal steht das Infomobil am 14. November in Coswig an der Haltestelle Zentrum (Börse) ab 9 Uhr.

