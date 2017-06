Mit dem Hündchen auf der Milchwiese Antje Menzel zeigt im Freitaler Technologiezentrum ihre poetischen Bilder. Collagiert, gemalt – und gepunzt.

Antje Menzel steht im Konferenzbereich des Technologiezentrums Freital vor ihren Bildern „Die Dame mit dem Hündchen“ (links) und „Milchwiese“. Bis Ende August zeigt die Freitaler Künstlerin in der kleinen Galerie eine Auswahl ihrer übermalten Collagen und Punzenstiche. © Thomas Morgenroth

Beherzt sprengt der Ritter auf seinem viel zu kleinem Schimmel durch das Flammenmeer, das der rote Lindwurm seinem Gegner entgegenspeit. Aber Siegfried, der Drachentöter, lässt sich nicht aufhalten. In grünem Harnisch, die Lanze zum Stoße bereit, nähert er sich dem Ungeheuer, das kaum größer ist als das Pferd. Später wird der Held im Blut des geköpften Sauriers baden, das ihn unverwundbar machen sollte. Das hätte auch geklappt, wenn da nicht ein Lindenblatt unbemerkt zwischen seine Schulterblätter gefallen wäre.

Der Rest der Geschichte der Nibelungen ist ein unfassbares Gemetzel, aber davon erzählt das Bild von Antje Menzel zum Glück nichts. Bei ihr gehen die Kontrahenten so anmutig in den Kampf auf Leben und Tod, dass man das gewaltsame Sterben des einen oder anderen gern verhindern will. Warum können sie nicht einfach miteinander spielen? Schach vielleicht?

Nein, martialische Szenen gehören nicht zur künstlerischen Welt von Antje Menzel. In den übermalten Collagen oder Punzenstichen der Freitalerin überwiegen freundliche und fröhliche Menschen. Aber das kann auch nur „Maskerade“ sein, wie Antje Menzel ihre Ausstellung im Technologiezentrum Freital nennt. Wobei es der Liebhaberin von Verkleidungen, Fasching und Varieté nicht immer gleich um dunkle seelische Abgründe geht, die hinter einem starren Grinsen verborgen sein können. Was dort wirklich ist, weiß freilich keiner, das herauszufinden überlässt die Künstlerin der Fantasie des Betrachters.

An Anregungen mangelt es nicht, allein die besondere Technik sorgt für lustvolle Entdeckungen auf Antje Menzels Blättern. Sie zeichnet ihre liebenswerten Figuren auf Transparentpapier, schneidet sie aus und klebt sie auf, um schließlich den Hintergrund drumherum zu malen. Sie versammelt Artisten, Clowns und Löwen zum „Schlussakkord“ unter der Zirkuskuppel, lässt einen kleinen Teufel posieren oder „Snegurotschka“ tanzen, das Schneemädchen aus dem russischen Märchen, das in der Frühlingssonne schmelzen wird.

Überhaupt findet die 43-Jährige in der Literatur viele Inspirationen für ihre poetischen Arrangements, wie in Patrick Süßkinds „Die Taube“ oder in Anton Tschechows „Die Dame mit dem Hündchen“, die auf der „Milchwiese“ Gassi geht. Das könnte sie selbst sein, jedenfalls hat Antje Menzel tatsächlich einen Hund, eine Hündin namens Gina, einen Labrador-Mischling, stolze 16 Jahre alt. Aber auch das Leben in Freital reicht ihr die kreative Hand, besonders dann, wenn sie selbst zu den Akteuren gehört. Als Schülerin der Best-Sabel-Schule war sie 2013 an der Ausgestaltung des ersten Unternehmerballs auf Schloss Burgk beteiligt, unter dem Motto „Venezianische Nacht“. Glaubt man ihren Bildern, ist es ein rauschender Maskenball gewesen.

So schön also kann Freital sein, die Stadt, in die Antje Menzel nur gezogen ist, weil sie zwischen Ausbildungsstätte in Hainsberg und Arbeitsplatz in der Gaststätte Maredo in Dresden pendeln musste. Aufgewachsen ist sie in der Dresdner Neustadt als Tochter der Inhaber der damals berühmten Gaststätte „Goldenes Hufeisen“. „Aber ich wollte keinesfalls in die Gastronomie“, sagt Antje Menzel. Sie arbeitete dann doch dort, ungelernt als Kellnerin, weil sie schon mit 17 ein Kind bekam.

Nebenher pflegte sie ihr künstlerisches Hobby, gefördert von ihrer Nachbarin, der im vergangenen Jahr verstorbenen Bildhauerin Susanne Voigt. Ihr Talent erkannte zudem der in Dittersdorf lebende Künstler Hermann Naumann, der Antje Menzel in der beinahe ausgestorbenen grafischen Technik des Punzenstichs unterwies. Dabei wird das Bild mit Stiften in eine Kupferplatte geschlagen, also punziert, und anschließend gedruckt. Antje Menzel macht das übrigens selbst, ohne Technik: Sie reibt das zu bedruckende Papier mit der Hand auf der mit Farbe bestrichenen Platte ab.

Ein Gaukler war ihr erster Punzenstich, er entstand, als sie 2012 als Praktikantin bei Naumann war. Zu jener Zeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin, die sie 2013 abschloss. Nun ist sie ein berufliches Zwitterwesen: Im Café „Positano“ an der Wilsdruffer Straße in Freital bedient sie tagsüber die Gäste, dann widmet sie sich der Kunst. Mit zunehmendem Erfolg bei Kunstliebhabern und Sammlern. Vielleicht findet sich auch für den freundlichen Drachentöter Siegfried ein Käufer, verdient hätte er es.

Bis 31. August im Technologiezentrum Freital, drittes Obergeschoss, Mo,-Do., 8-17 Uhr, und Fr., 8-14 Uhr.

