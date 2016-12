Mit dem Holzauto zum Sieg Andreas Stegemann hat beim Wettbewerb eines Oderwitzer Baumarkts gewonnen. Er hatte sich nicht mal selbst beworben.

Mit einer anderen seiner Skulpturen, einem Holzauto, hat Stegemann jetzt 500 Euro gewonnen.

Eigentlich hat Andreas Stegemann nur den Organisatoren des Oldtimer-Tages am 3. September dieses Jahres in der Löbauer Messehalle einen Gefallen tun wollen. Diese hatten einen Kettensägenschnitzer gesucht, der zur Unterhaltung der Messebesucher seine Kunst zeigt. „Der eigentlich angefragte Schnitzer konnte an dem Tag aber nicht nach Löbau kommen, und über Umwege sind die Organisatoren schließlich bei mir gelandet“, erzählt der Bertsdorfer. „Also habe ich für die Messebesucher als Attraktion ein Holzauto in Form eines Oldtimers geschnitzt.“

Der Auftrag in Löbau sollte Folgen haben. Am vergangenen Freitag ist Andreas Stegemann nach Oderwitz zum dortigen Sonderpreis-Baumarkt eingeladen gewesen. Ein Vertreter der deutschlandweit tätigen Baumarkt-Kette hat ihm dort 500 Euro überreicht. Andreas Stegemann ist nämlich mit seinem Holzauto von der Baumarkt-Kette zum „Selbermacher des Monats“ gekürt worden. Dabei hat er sich nicht einmal um den Preis beworben. „Das hat eine Besucherin des Oldtimer-Tages getan, die mir in Löbau lange bei der Arbeit zugeschaut hat“, erzählt Andreas Stegemann. „Eine Zeit nach der Veranstaltung in Löbau hat sie mich angerufen und gefragt, ob sie das Holzauto bei dem Wettbewerb des Baumarktes einreichen könne. Ich habe Ja gesagt.“ An den Wettbewerb hatte er danach nicht mehr gedacht.

An die Frau dagegen kann sich Andreas Stegemann noch gut erinnern. „Sie hat mir lange zugesehen und viel fotografiert“, sagt er. Er weiß auch noch, dass die Arbeit schwerer war als erwartet. „Ich habe acht Stunden gebraucht, bis das Auto fertig war.“ Gesägt hat er das Auto aus dem Stamm einer großen Pappel. „Für die Räder musste ich aber extra Holzstücken mitbringen, der Stamm alleine hätte nicht gereicht.“ So kommt es, dass die Räder des Holzautos nun angeschraubt sind.

Andreas Stegemann erinnert sich auch daran, dass die Besucherin die Sägespäne gesammelt hat, die bei seiner Schnitzaktion angefallen waren. Das hat die Frau aus gutem Grund getan, sagt Frank Liebich, der Leiter des Oderwitzer Sonderpreis-Baumarktes. „Sie ist eine gute Kundin in unserem Baumarkt und bastelt viel.“ Darum wusste sie von dem Wettbewerb der Baumarkt-Kette und hatte das Stegemann’sche Holzauto zur Teilnahme dafür eingereicht.

Dem Holzschnitzer hat sie damit jedenfalls Glück gebracht. „Wir waren sofort begeistert, als wir das Auto gesehen haben, sagt Markus Grünewald von der Marketingabteilung der Baumarkt-Kette, die ihre Zentralverwaltung im fränkischen Neustadt bei Coburg hat. Den Wettbewerb um den Selbermacher des Monats gibt es das zweite Jahr. „Da bekommen wir aus ganz Deutschland viele Projekte, zum Beispiel gebaute Spielanlagen“, so Grünewald. Das Holzauto aus der Oberlausitz sei jedoch das erste Projekt dieser Art gewesen: „Da fiel die Wahl nicht schwer.“

Etwa 30 bis 40 eingereichte Projekte bekomme das Unternehmen bei dem Wettbewerb pro Woche. Dabei ist es keine Voraussetzung, dass das Material oder die Werkzeuge nur aus dem Sonderpreis-Baumarkt kommen, versichert Markus Grünewald. „Manches, wie Baumstämme zum Kettensägenschnitzen, haben wir ja auch gar nicht im Angebot“, so Grünewald. Vielmehr wolle das Unternehmen mit der Vorstellung der Projekte Anregungen geben, etwas selber zu bauen.

Andreas Stegemann hätte man mit solch einem Wettbewerb nicht überzeugen müssen. Schließlich arbeitet der Technische Direktor des Zittauer Tierparks schon jetzt viel mit Holz. Viele von ihm geschnitzte Figuren können Besucher im Zittauer Tierpark bewundern. „Die sind aber alle kleiner als das Holzauto, die kann man alle wegtragen.“ Sein Holzauto wird wohl auch einer größeren Öffentlichkeit zugutekommen. „Es soll einer Kindereinrichtung übergeben werden“, weiß Stegemann. Welche Einrichtung das ist, würden aber die Auftraggeber aus Oderwitz und Eibau entscheiden.

Für Andreas Stegemann ist das Erlebnis aber noch nicht beendet. „Als ein ,Selbermacher des Monats’ kommt sein Projekt in den Wettbewerb um den ,Selbermacher des Jahres’“, sagt Markus Grünewald. Wer das wird, entscheidet sich im Internet: Ab dem 12. Dezember werden alle „Selbermacher des Monats“ auf der Homepage des Baumarkts vorgestellt. „Dort kann auch abgestimmt werden. Es gilt also, viele Leute zu aktivieren“, sagt Markus Grünewald. Und dann geht es um eine Siegprämie in Höhe von 5 000 Euro.

