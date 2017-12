Mit dem Handy mehr Filmgenuss Im Kronenkino Zittau kann man sich eine neue Technik aufs Mobiltelefon laden, die Seh- und Hörgeschädigten hilft.

Auch das Kronenkino nutzt jetzt eine neue Technik für Hörgeschädigte. © Bernd Gärtner

Menschen, deren Seh- oder Hörvermögen beeinträchtigt ist, können jetzt im Zittauer Kronenkino Filme ohne jegliche Einschränkungen genießen. Dabei hilft eine neue Technik, das sogenannte Cinema-Connect-System. Die Zuschauer müssen lediglich das eigene Smartphone mit ins Kino bringen und per App mit dem System verbinden. Sie können dann mit wenigen Klicks beispielsweise einer Hörfassung des gerade laufenden Films lauschen. Im Januar hat das Kronenkino zwei Filme mit Hörfassung im Programm, kündigt Kinoleiter Steffen Tempel an.

Mittels der neuen Technik kann aber auch nur der Ton verstärkt werden – was Kinogästen, die schlechter hören, zugute kommt. Untertitel eines fremdsprachigen Films können ebenfalls über die App auf dem Mobiltelefon angezeigt werden.

Fremdsprachige Filme werden ab dem neuen Jahr allerdings nicht mehr im Kronenkino im Original zu sehen sein, sagt Tempel. Das habe aber nichts mit der neuen Technik zu tun. Die Reihe wird vielmehr aufgrund des mangelnden Interesses eingestellt. Hin und wieder werden aber noch Originalfilme mit deutschen Untertiteln über die große Leinwand flimmern. Und in diesen Fällen ist das Cinema-Connect-System hilfreich. Steffen Tempel kann sich vorstellen, dass die neue Technik auch beim Neißefilmfestival, das 2018 vom 15. bis 20. Mai stattfindet, eingesetzt wird. Während des Festivals laufen eine ganze Reihe fremdsprachiger Filme im Kronenkino. Die werden von Dolmetschern live übersetzt, und diese Übersetzung könnte von den Besuchern über die Handy-App abgerufen werden. So müssten nicht mehr Dutzende von Kopfhörern an die Kinobesucher verteilt werden, sagt Tempel.

Die Entscheidung, ob die neue Technik beim Neißefilmfestival auch im Kronenkino eingesetzt wird, treffen aber dessen Organisatoren vom Kunstbauerkino Großhennersdorf. Immerhin ist dort das Cinema-Connect-System ebenfalls nutzbar. Die Kinomacher aus Großhennersdorf haben dem Team vom Kronenkino die neue Technik empfohlen. „Das hat sich eher spontan ergeben“, erzählt Steffen Tempel. „Sie haben uns gefragt, ob wir mitmachen wollen und wir haben ja gesagt.“

Die zusätzlichen Datenpakete müssen die Verleiher aber auch mit dem Film mitliefern. Zwar sei es noch nicht bei allen Filmen der Fall, aber bei immer mehr, erklärt Tempel. Das Kronenkino wird ab Januar gemeinsam mit der Kulturfabrik Mittelherwigsdorf ein neues monatliches Programmheft herausbringen, in dem mit Piktogrammen hingewiesen wird, welche technische Möglichkeit bei der jeweiligen Vorstellung angeboten wird.

