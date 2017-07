Mit dem Gummiboot übern Stausee Am Wochenende wird im Sohlander Erholungsgebiet gefeiert. Ein Knüller findet dabei seine Neuauflage.

Robert Lesske (l.) und Richard Wolf von der Feuerwehr Sohland bereiten für das Stauseefest das Schlauchbootrennen vor. © Carmen Schumann

Die Feuerwehr Sohland ist eine der wenigen Wehren, die ein eigenes Schlauchboot besitzt. Obwohl es hier den herrlich gelegenen Stausee gibt, ist das Gefährt natürlich nicht zum Vergnügen da. „Wir haben damit schon Menschen bei Hochwasser gerettet, können aber auch Personen vom Eis holen“, sagt Feuerwehrmann Robert Lesske. Bis zum letzten Hochwasser im Jahr 2013 hatten die Kameraden ein altes graues Schlauchboot, das nur noch mehr schlecht als recht seinen Dienst tat. Das neue knallrote Boot sponserte seinerzeit der ortsansässige Edeka-Markt. Darüber sind die Kameraden sehr froh.

Der Supermarkt stellt zum Stauseefest am Wochenende der Feuerwehr auch die Würstchen kostenlos zur Verfügung und die Bäckerei Zrotzmühle die Semmeln. „Den gesamten Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken spenden wir wiederum dem Kinderhaus am Wald“, sagt Robert Lesske. Voriges Jahr seien beim Schlauchbootrennen 150 Euro zusammengekommen. Robert Lesske und sein Mitstreiter Richard Wolf hoffen, dass es in diesem Jahr noch ein paar Euro mehr werden. Obwohl das Gummiboot hauptsächlich zur Rettung von Menschen eingesetzt wird, dient es am Sonnabend eher zur Belustigung. Denn das Schlauchbootrennen war bereits 2016 einer der Höhepunkte des Stauseefestes. „Wir haben aber den Ablauf etwas modifiziert“, sagt Robert Lesske. Statt am Sonntag findet das Rennen diesmal bereits am Sonnabend statt.

Rund um die Föntäne

Auf alle Fälle wird es zwei Durchgänge geben, und die Zeit des besten Durchganges wird gewertet. Die Dreier-Teams müssen die Fontäne des Stausees umrunden und verschiedene Schikanen überwinden. Neben den Gastgebern nehmen ein Team von der Feuerwehr Wehrsdorf und zwei Teams von der Kirschauer Wehr teil. Angemeldet haben sich außerdem zwei Mannschaften von der Schnellen Einsatzgruppe des ASB aus Bautzen. Das THW kann diesmal leider nicht teilnehmen. Den drei Erstplatzierten winken Pokale. „Für nächstes Jahr wollen wir einen Wanderpokal besorgen, denn das Schlauchbootrennen soll künftig zum festen Bestandteil des Stauseefestes werden“, sagt Robert Lesske. Schließlich biete es nicht nur eine Gaudi für die Zuschauer, sondern es festige auch die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten und den anderen Rettungsdiensten.

Für die musikalische Untermalung des nicht ganz so ernst zu nehmenden Wettkampfes sorgt Steffen Weigelt mit seiner Midnight-Disko. Der DJ, der auch das gesamte Wochenende für die Unterhaltung im Festzelt sorgt, war früher selbst bei der aktiven Feuerwehr in Sohland und gehört jetzt der Alters- und Ehrenabteilung an.

Das Schlauchbootrennen findet am Sonnabend ab 12 Uhr statt. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr.

Der Festplatz öffnet am Sonnabend um 14 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.

