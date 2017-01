Mit dem Glühweinexpress in den Kromlauer Park

Punkt zwölf Uhr erteilt der Fahrdienstleiter Carsten Glas (links) am Neujahrstag den Abfahrauftrag für den ersten Zug des neuen Jahres zu seiner Reise in Richtung der Waldstation im Kromlauer Park. Bereits zur Eröffnungsfahrt hatten rund 100 Fahrgäste in den fünf Personenwagen Platz genommen. Insgesamt vier Mal pendelt der Zug am Sonntag während der Glühweinfahrten zwischen dem Bahnhof in Weißwasser und Kromlau.