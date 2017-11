Mit dem Fußball auf den Golfplatz Eine neue Trendsportart erobert Tschechien. In Rumburk gibt es die erste Anlage dafür. Das interessiert auch Deutsche.

Fußballgolf gibt es am Rauchberg bei Rumburk in Tschechien. Die neue Trendsportart hat im Nachbarland viele Freunde. Auch in der Oberlausitz findet sie zunehmend begeisterte Mitspieler. Neben einer Anlage für diesen Sport braucht man nur einen gewöhnlichen Fußball, bequeme Sportkleidung und ein wenig Ausdauer. Fußballgolf ist für Kinder und Erwachsene geeignet. © Radek Fischer

Rumburk. Den Fußballsport kennt jeder, vom Golfsport haben die meisten schon einmal etwas gehört. Fußballgolf – das gibt es in der Region kaum. In Tschechien hat diese neue Trendsportart vor allem um den Rauchberg bei Rumburk viele Freunde. Dort entstand die erste Anlage für Fußballgolf in Tschechien. Neun weitere gibt es mittlerweile im ganzen Nachbarland. „Weitere 17 sind in Vorbereitung“, berichtet Lukas Barnas junior, der mit seinem Vater die Anlage betreibt. Lukas Barnas senior, hatte die Idee und steckte die ganze Familie mit dem Fußballgolf-Fieber an. Vater und Sohn bereisten die Welt und sahen sich verschiedene Anlagen für den neuen Trendsport an. Am Rauchberg bei der beliebten Jägerhütte haben sie zwei moderne Spielflächen mit jeweils 18 Löchern ausgebaut und den Fußballgolfpark Dymnik errichtet. Dort treffen sich nun auch die Spieler einer tschechischen Liga.

Lukas Barnas junior erklärt: „Für den neuen Trendsport braucht man keine besonderen Fähigkeiten oder Ausrüstungen.“ Es genügen feste Schuhe, sportliche, bequeme Bekleidung und ein gewöhnlicher Fußball. Roman Fischer, der Betriebsleiter am Rauchberg-Areal, erläutert: „Man spielt aber nicht mit einem Golfschläger. Der Ball wird mit dem Fuß gespielt. Ziel des Spiels ist es, wie beim Golf einen Ball mit möglichst wenigen Schlägen in ein Loch oder ein Netz zu bringen.“ Eine Fußballgolf-Runde besteht in der Regel aus 18 Spielbahnen, die nacheinander absolviert werden müssen. Ein Spiel dauert im Durchschnitt zwei Stunden, ergänzt Fischer.

Fußballgolf hat seinen Ursprung in Schweden. Spielanlagen gibt es unter anderem in Norwegen, Dänemark, Rumänien, Spanien, Frankreich und Thailand. In Deutschland ist 2006 die erste Fußballgolf-Anlage in Dirmstein in der Pfalz eröffnet worden. Dort stehen den Spielern 20 verschiedene Bahnen zur Verfügung. Der nächste Fußballgolfplatz in Sachsen ist in Ottendorf-Okrilla. „Es gibt sogar jedes Jahr Europa- und Weltmeisterschaften“, berichtet Roman Fischer. In der tschechischen Liga sind 15 Teams aktiv, in denen rund 200 Spieler fußballgolfen. Somit sei der Fußballgolf auch eine Sportart, durch die man neue Leute und Orte kennenlernen könne, sagt Fischer. Er sieht den Trendsport auch für Kinder als geeignet an. „Dann haben sie Abwechslung und sitzen nicht nur am Computer“, meint der Betriebsleiter.

Der Fußballgolfpark Dymnik befindet sich unweit von Rumburk am Rauchberg. Gleich neben der Sportanlage steht das Bauerngasthaus aus dem Jahre 1895. Damals wie heute ist es ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Tschechen und Deutsche gleichermaßen kommen gern und oft hierher. Erst vor Kurzem hat der tschechische Schlagerstar Karel Gott auf dem Rauchberg gesungen. Über den Fußballgolfpark waren die Kontakte zustande gekommen. Der Sänger hatte davon gehört und sich dafür interessiert. Barnas senior hat weitere Pläne für den Ausbau der Anlage. Er will sie weiter als Freizeiteinrichtung etablieren und die Leute einladen, beim Fußballgolf vom Alltagsstress abzuschalten und die pure Natur zu genießen. Geplant sind zudem Bungalows für Familien.

Das touristische Gebiet um den Rauchberg mit Gasthaus und Sportanlage ergänzt ein steinerner Stern. Der ist im Jahr 2004 errichtet worden. In einem Kreis von etwa 30 Metern Durchmesser stehen regelmäßig verteilt 22 schlanke, grob behauene Granitsäulen. Jede von ihnen ist fünf bis sechs Meter hoch. Dieser Steinstern geht auf eine hebräische Tradition zurück.

Vater und Sohn Barnas und Roman Fischer sind sich einig, dass der Rauchberg auch landschaftlich viel vorzuweisen hat. Obwohl er mit seinen 516 Metern nicht sehr hoch ist, bietet er dennoch bei klarem Wetter eine ziemlich weite Aussicht in die bergige Landschaft des Schluckenauer Zipfels und des Zittauer Gebirges.

