Mit dem Flitzer in die Stadt Viele Jugendliche wollen schon eher ihre Mopedprüfung ablegen. Auch unsere Autorin Cora Unger schätzt die Vorteile.

SZ-Autorin Cora Unger hat einen Mopedführschein und ist erst 15 Jahre alt. Sie schätzt, dass sie nun nicht mehr ihre Eltern fragen muss, oder auf den Bus angewiesen ist. © Matthias Schumann

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und seit dem 1. Mai auch in Brandenburg haben Jugendliche die Möglichkeit, bereits mit 15 Jahren ihren Mopedführerschein zu machen. Der Andrang in der Fahrschule Marx in Kamenz ist dementsprechend hoch. Viele Jugendliche nutzen ihre Chance auf etwas Unabhängigkeit. Dieses Jahr gäbe es sogar noch mehr Jugendliche, die zusätzlich zum Moped- noch den Motorradschein machen. „Die jungen Leute können nicht bis zum begleiteten Fahren mit 17 warten, sondern sie wollen schon eher schneller fahren“, sagt Wolfgang Marx.

Etwa 80 bis 100 Schüler hätten seit 2013 ihren Mopedführerschein in seiner Fahrschule abgelegt. Auch ich legte mit 14 Jahren zuerst die Theorieprüfung ab und genau an meinem 15. Geburtstag bestand ich die Praxisprüfung. Zugegeben: Es war eine ziemliche Quälerei immer wieder den eineinhalbstündigen Theorieunterricht abzusitzen und irgendwie auch noch zuzuhören, oder eben auch nicht. Ich übte zwar hin und wieder an freien Nachmittagen und auf die ein oder andere Frage kannte ich die Antwort schon auswendig. Man hätte mich vermutlich sogar mitten in der Nacht aus dem Tiefschlaf wecken können und die Antwort hätte ich sofort parat gehabt. Trotzdem gab es Fragen, die keinen Sinn ergaben. Wie zum Beispiel Fragen über das Verhalten auf der Autobahn. Was soll denn ein ungefähr 50 Kilometer pro Stunde fahrendes Moped auf der Autobahn? So richtig angefangen zu lernen und zu üben, um bei der Prüfung fit zu sein, habe ich erst am Tag vor der Prüfung. Aber alle, die sich ordentlich vorbereiten, sollten kein Problem haben, die Prüfung zu bestehen. Ich hatte drei Fehlerpunkte von maximal zehn. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ein großer Vorteil während meiner ersten Praxisstunden waren die Sommerferien. Dadurch konnte ich mich besser auf das Fahren konzentrieren und hatte noch nicht irgendwelche Schulsachen im Hinterkopf. Trotzdem fiel der Großteil meiner Fahrstunden vor der Prüfung in die Schulzeit, was aber auch nicht so schlimm war, da ich so mehrere Verkehrslagen, von leeren bis vollen Straßen, kennenlernte.

Ein tolles Gefühl

Als der Prüfungstag herangekommen war, war ich sicher doppelt so aufgeregt wie bei der Theorie. Da ich beim ersten Mal durchfiel, musste ich logischerweise ein zweites Mal mein Bestes geben. Mit viel mehr Optimismus fuhr ich Slalom und legte eine Vollbremsung auf dem Flugplatz hin. Damit war der erste Teil meiner Prüfung überstanden.

Bei der Fahrt durch Kamenz gewährte ich sicher Vorfahrt, wenn es vorgegeben war, hielt selbstverständlich an roten Ampeln an und beachtete auch sonst alles, was es zu beachten gab. Es war ein wirklich tolles Gefühl an meinem eigenen Geburtstag meinen Mopedführerschein zu bekommen, wie ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Ich kann damit nicht nur unabhängig von meinen Eltern zu Freunden fahren, sondern bin auch nicht mehr auf den Bus angewiesen, der mich zur Schule fährt. Stattdessen kann ich länger schlafen und innerhalb von maximal 20 statt 40 Minuten zur Schule fahren. Ich bin nicht mehr gezwungen, die stündlich fahrenden Busse zu nutzen, um irgendwo hinzukommen und kann nach der Schule auch mal länger bei Freunden bleiben und muss nicht nach Hause fahren, weil später kein Bus mehr fährt. Mit 16 erhalte ich das typische Führerscheinkärtchen, mit dem ich dann ganz Deutschland mit meinem Moped erkunden kann. Auch wenn der ganze Prozess nicht ganz billig war, kann ich sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt.

