Mit dem Finger immer am Auslöser Die Stativkarawane bereitet die erste Ausstellung vor. Für die Fotos stehen die Künstler sogar mitten in der Nacht auf.

Die schroffe Felsenwelt der Sächsischen Schweiz hat es Sven Dietrich besonders angetan. Er gehört zur Stativkarawane, einer Gruppe Hobbyfotografen, die ab Freitag im Stadtmuseum in Neustadt ihre besten Fotos ausstellt. © Dirk Zschiedrich

Sie sind im Dienst, wenn sich andere noch einmal im Bett umdrehen oder gemütlich auf der Couch sitzen: Mitten in der Nacht, bei Nebel und Schneestürmen oder wenn Gewitter über die Sächsische Schweiz ziehen. Es sind genau diese Momente, die Thomas Pöschmann, Sven Legler und und Sven Dietrich reizen. Die drei Männer gehören zur sogenannten Stativkarawane, einer Gruppe von Hobbyfotografen aus der Region. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Sächsische Schweiz von einer Seite zu zeigen, die normale Touristen und Wanderer sonst kaum zu Gesicht bekommen. Mal schroff im gleißenden Sonnenlicht oder verträumt im aufsteigenden Nebel. „Es sind die nicht alltäglichen Blickwinkel, die wir mit der Kamera festhalten“, erklärt Thomas Pöschmann.

Und genau diese sind ab Freitag im Stadtmuseum in Neustadt zu sehen. Unter dem Titel „Mystische Sächsische Schweiz“ werden bis Mitte Juni knapp 30 Bilder der drei Fotografen ausgestellt.

In einem Bild stecken besonders viel Zeit, Geduld und auch Gefahr. Aufgenommen wurde es vom Pfaffenstein aus. Zu sehen ist darauf eine dicke Gewitterwolke, die über die Landschaft zieht. Aus dem dunklen Gebilde schießt plötzlich ein leuchtend greller Blitz gen Erdboden.

Es geht um Sekunden

„Bei solch einer Aufnahme geht es nur darum, zur richtigen Zeit den Auslöser zu drücken“, sagt Thomas Pöschmann. Wann der Moment ist, weiß vorher niemand. Deshalb wird immer wieder ausgelöst. Quasi im Sekundentakt. „Unter 100 Fotos sind vielleicht ein, zwei, die etwas taugen“, verrät er. Gewitterfotografie sei nicht nur deshalb eine Art Russisch Roulette. Denn für den Fotografen ist solch eine Arbeit nicht ungefährlich. Man sei selbst der Natur ausgeliefert, müsse genau beobachten, wohin Blitz und Donner ziehen. „Wenn die Gewitterfront auf einen zukommt, muss man schnell verschwinden oder sich sicher unterstellen können“, sagt Pöschmann.

Für ihn und seine zwei Kollegen ist die Fotografie ein Ausgleich zum normalen Berufsalltag. Ohne die Unterstützung der eigenen Familie könnten sie dem Hobby aber kaum nachgehen. Denn enorm viel Zeit geht dafür drauf. Vor allem am Wochenende. Aber auch nach Feierabend. „Unsere Frauen kommen zum Glück oft mit raus in die Natur“, verrät Thomas Pöschmann. Um manche Bilder zu bekommen, übernachtet er gleich draußen. Auch beim Boofen seien die Frauen dabei. Die Mitglieder der Stativkarawane kennen inzwischen fast jeden Winkel der Sächsischen Schweiz. Jeder hat sein Lieblingsgebiet, in das er ausschwärmt. Bei Thomas Pöschmann sind es die Schrammsteine und das Gebiet am Zschand, die ihn besonders reizen. „Wenn man als Fotograf auf Gesellschaft Wert legt, dann sucht man sich ein Fleckchen an der Bastei. Ansonsten muss man zu den weniger prominenten Stellen“, erzählt er.

Zur Eröffnung der Ausstellung an diesem Freitag – die geladenen Gästen vorbehalten ist – zeigt die Stativkarawane zudem einen Zeitraffer vom Elbsandsteingebirge. Die schnell hintereinander gemachten Fotos laufen auf der Leinwand wie ein Film ab. Die Fotografen sind bereits gespannt, wie das Publikum auf die Ausstellung reagiert. „Wenn die Resonanz positiv ist, können wir die Bilder womöglich noch an anderer Stelle zeigen“, sagt Thomas Pöschmann.

Sonderausstellung „Mystische Sächsische Schweiz“ vom 10. März bis 18. Juni im Stadtmuseum Neustadt.

Öffnungszeiten: Di.-Do. 9.30-16 Uhr, Fr. 9.30-14 Uhr,

Sa. und So. 13-17 Uhr. Mo. ist Ruhetag.

