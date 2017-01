Mit dem Fernbus nach Prag In wenigen Wochen soll die Direktverbindung von Bautzen in die tschechische Landeshauptstadt starten. Weitere neue Angebote gibt es schon ab dieser Woche.

Flixbus startet eine Direktlinie von Bautzen nach Prag. © Uwe Soeder

Mit dem Fernbus ohne Umsteigen von Bautzen nach Prag – das soll ab diesem Frühjahr möglich sein. Wie das Unternehmen FlixBus mitteilt, wird die Direktverbindung voraussichtlich im April starten. Zudem bietet FlixBus bereits ab diesem Donnerstag zusätzliche Fahrten nach Berlin an. Bislang fahre man an vier Wochentagen aus der Oberlausitz in die Hauptstadt, künftig werde dies bis zu zweimal täglich möglich sein. Die Berliner Linie steuert unter anderem Bautzen, Kleinwelka, Neschwitz und Königswartha an. Ebenfalls neu eingerichtet werden soll in den kommenden Monaten eine Fernbus-Linie nach Bayern.

Als Grund für den Ausbau des Netzes verweist das Unternehmen auf den raschen Anstieg der Fahrgastzahlen. Konkrete Werte nannte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der SZ allerdings nicht. Beliebteste Haltestelle in der Region sei Bautzen vor Görlitz und Hoyerswerda.

Fernbus-Halt wieder im Zentrum?

Aus Sicht von FlixBus-Geschäftsführer André Schwämmlein könnte es in Bautzen aber noch besser laufen. Die Lage der Fernbushaltestelle am Stadtrand sei nicht optimal. Wegen der Bauarbeiten am August-Bebel-Platz hatte die Stadtverwaltung den Fernbushalt vom Busbahnhof zum Parkplatz an der Schliebenstraße verlegt.

FlixBus verweist auf eine Befragung unter den Fahrgästen. Diese zeige, dass die Passagiere vor allem auf zwei Dinge Wert legen: Die Haltestellen sollten sich möglichst im Zentrum befinden und gut mit Bus und Bahn zu erreichen sein. (szo)

